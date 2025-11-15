felhőzetidőjárásködHungaroMet Nonprofit Zrtkoponyeg.hunapsütés

Borul is, derül is – áprilist játszik ma a november

Kettészakad az ország időjárása: északon marad a borongós, ködös idő, délen viszont több órára kisüthet a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul, de a naposabb részeken ennél magasabbra is felkúszhat a hőmérő higanyszála.

2025. 11. 15.
Forrás: Shutterstock
Északon marad a borongós, párás, foltokban tartósabban ködös idő. Délen megszűnik a köd, és napos idő várható fátyolfelhőkkel, illetve délután a Dél-Dunántúlon átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet – írja előrejelzésében a Hungaromet Nonprofit Zrt.

Fotó: Hungaromet Nonprofi Zrt.

A szitálás mellett délután helyenként kisebb eső is kialakulhat. A déli megyékben a délnyugati szél helyenként megélénkül, máshol mérsékelt marad a légmozgás. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul, de a naposabb részeken ennél melegebb idő várható. 

Késő este 6, 15 fok valószínű.

Novemberi esőre várt? Nem fog csalódni

Vasárnap marad a borongós idő, északkeleten lehet tartósan borús az idő. Szórványosan fordul elő zápor. A déli szél egyre inkább megélénkül. 9 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, továbbra is délen lehet enyhébb az idő. 

Hétfőn az erősen felhős, vagy borult égből sokfelé várható eső, záporeső. 12 fok körül valószínű a csúcsérték. Eleinte a délnyugati, majd az északnyugati szél erősödhet meg – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


