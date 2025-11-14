Van még árnyalata a szürkének, nem sok jót ígér a hétvége + videó

Rendkívüli

A pénteket borult, párás idő jellemzi, de délen néhol már felszakadozik a felhőzet, így kisüthet a nap. A hétvégén gyorsan romlik majd az időjárás.

2025. 11. 14. 6:40
A legtöbb helyen továbbra is borult, párás marad az idő, helyenként tartós köd és gyenge szitálás is kialakulhat – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

A Dél-Dunántúlon, valamint az Alföld déli és délnyugati részein fokozatosan oszlik a köd, a rétegfelhőzet felszakadozik, így ott már naposabb időszakokra is számítani lehet.

A délies szél a Dunántúlon időnként megélénkül, máshol továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad.

A csúcshőmérséklet a tartósan borult területeken 5–10 fok között alakul,

míg a naposabb tájakon ennél jóval enyhébb lehet. Késő estére 3 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai jelentésében.

 

Milyen idő lesz hétvégén?

Szombaton többnyire borús, párás időre készülhetünk. Délen reggel még kisüthet a nap, ám napközben ott is befelhősödik az ég, helyenként szitálás sem kizárt.

A déli tájakon 17–18 fokig melegedhet a levegő,

míg északon csupán 5–10 fok várható.

Vasárnap továbbra is a felhők lesznek túlsúlyban, délutántól többfelé eső vagy zápor érkezhet. A csúcshőmérséklet nagyjából 12–13 fok körül alakul – írja a Köpönyeg az előrejelzésében.

Hétfőn borult, csapadékos napra számíthatunk, sok helyen esővel, záporokkal. A szél a nap folyamán délnyugatira, majd északnyugatira fordul, és többfelé erős lökések kísérhetik. A maximum továbbra is 12 fok közelében marad.

Kedden a nap folyamán fokozatosan csökken a felhőzet, de elszórtan még előfordulhat futó zápor, a magasabban fekvő területeken akár hózápor is. Az északnyugati szél sokfelé élénk, néhol viharos lehet. Hajnalban mínusz 5 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig mindössze 4–9 fok ígérkezik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MW) 


