Borongós, felhős, szürke napunk lesz + videó

Főként az ország keleti, délkeleti felén erősen felhős vagy borult, másutt közepesen felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal – írja előrejelzésében a HungaroMet Zrt.
Délután az Északnyugat-Dunántúlra érkezhet zártabb felhőzet. A délkeleti, keleti tájakon elszórtan kisebb eső előfordulhat. A légmozgás gyenge marad.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között várható.
Késő estére -3 és +5 fok közé hűl le a levegő.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)
