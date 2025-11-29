Borongós, felhős, szürke napunk lesz + videó

Főként az ország keleti, délkeleti felén erősen felhős vagy borult, másutt közepesen felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal – írja előrejelzésében a HungaroMet Zrt.

HungaroMet Nonprofit Zrt.

Délután az Északnyugat-Dunántúlra érkezhet zártabb felhőzet. A délkeleti, keleti tájakon elszórtan kisebb eső előfordulhat. A légmozgás gyenge marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 8 fok között várható.

Késő estére -3 és +5 fok közé hűl le a levegő.

A következő napok időjárásáról a Magyar Nemzet rovatában olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)