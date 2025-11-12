Itt az újabb fejezete a baloldali bohózatnak, tapasztalt politikus távozik

„Kilépett a Párbeszédből V. Naszályi Márta, mert nem tud azonosulni a párt jelenlegi irányvonalával. Az vajon mi lehet? És mi volt eddig?” – tette fel a kérdést Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

V. Naszályi Márta egyébként elmondta, hogy régebb óta érlelődött benne ez a döntés, és nem volt könnyű meghozni azt. A Párbeszédtől most távozó politikus 2019 és 2024 között volt Budavár kerületvezetője. Most önkormányzati képviselő, ezt a munkát tervezi folytatni a jövőben is.

Újra baloldali összefogás?

V. Naszályi egy nappal azt követően jelentette be kilépését a Párbeszédből, hogy a párt társelnöke, Barabás Richárd közölte: új szervezetet indít, amellyel elindulna a 2026-os választáson. V. Naszályi neve onnan lehet ismerős az olvasóinknak, hogy

vesztegetés elfogadásának gyanújával nyomozott a rendőrség a hozzá köthető korrupciós botrányban.

Az ügyben a Ruszwurm cukrászda tulajdonosa, Szamos Miklós tett feljelentést, aki az Indexnek azt állította, hogy a politikus védelmi pénzt kért tőle.

A Párbeszéd nevű baloldali formáció egyébként még sohasem indult önállóan országgyűlési választáson, ezért is nevezte el őket Puzsér Róbert piócapártnak. Az MSZP-vel közös pártszövetség tagjaként 2018-ban három képviselőt küldhetett a parlamentbe, majd a szocialistákkal kötött megállapodásoknak köszönhetően elérték a frakcióalakításhoz szükséges ötmandátumos minimumot.

Borítókép: Kocsis Máté (Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala)