Rejtett kamerákat helyezett el a női mosdóban, kislányokat is lefilmezett egy kukkoló

Elképesztő ügy került a Veszprémi Járásbíróság elé: a vádirat szerint egy férfi 2024 októberében és 2025 első három hónapjában hét különböző helyen rejtett kamerákat helyezett ki női mosdókban, az itt készült felvételeket a mobiltelefonján és más adathordozókon tárolta. A bekamerázott helyszínek között van egy balatonfüredi pizzéria, egy balatonakarattyai üzlet, de a kukkoló filmezett vonaton és egy budapesti felsőoktatási intézményben is – írta a Veol.hu.

A Veszprém Vármegyei Főügyészség szerint a vádlott tevékenységének az vetett véget, hogy 2025 márciusában egy kiskorú sértettet követett a balatonfüredi pizzéria mosdóhelyiségébe, ám a lány észrevette, hogy a férfi képeket készített róla a szomszédos vécéhelyiségből. Emiatt az érintett feljelentést tett, a rendőrség pedig rövid időn belül elfogta a tettest.

Az ügyészség indítványa szerint tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását javasolta a bíróságnak a tiltott adatszerzés miatt. Emellett a bűncselekményhez használt eszközök elkobzását is kérték.

