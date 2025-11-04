Veszprém Vármegyei Főügyészségkislánybalatonfüredi pizzériaVeszprémi Járásbíróságrejtett kameranőikukkolómosdó

Rejtett kamerákat helyezett el a női mosdóban, kislányokat is lefilmezett egy kukkoló

A Veszprémi Járásbíróság dönt annak a férfinek a sorsáról, aki rejtett kamerákat helyezett ki több női mosdóban, ám lebukott. A férfi egy balatonfüredi pizzériában akart felvételt készíteni egy kiskorúról, aki azonban kiszúrta az elkövetőt. A rendőrök hamar elfogták a kukkolót, olcsón megúszhatja a dolgot.

2025. 11. 04.
Forrás: Pexels
Elképesztő ügy került a Veszprémi Járásbíróság elé: a vádirat szerint egy férfi 2024 októberében és 2025 első három hónapjában hét különböző helyen rejtett kamerákat helyezett ki női mosdókban, az itt készült felvételeket a mobiltelefonján és más adathordozókon tárolta. A bekamerázott helyszínek között van egy balatonfüredi pizzéria, egy balatonakarattyai üzlet, de a kukkoló filmezett vonaton és egy budapesti felsőoktatási intézményben is – írta a Veol.hu.

Kislány buktatta le a kukkolót, aki egy balatonfüredi pizzéria női mosdójában is rejtett kamerát helyezett el.
Illusztráció. Fotó: Shutterstock/Inna Kandybka

A Veszprém Vármegyei Főügyészség szerint a vádlott tevékenységének az vetett véget, hogy 2025 márciusában egy kiskorú sértettet követett a balatonfüredi pizzéria mosdóhelyiségébe, ám a lány észrevette, hogy a férfi képeket készített róla a szomszédos vécéhelyiségből. Emiatt az érintett feljelentést tett, a rendőrség pedig rövid időn belül elfogta a tettest.

Az ügyészség indítványa szerint tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását javasolta a bíróságnak a tiltott adatszerzés miatt. Emellett a bűncselekményhez használt eszközök elkobzását is kérték.

A legutóbb egy nagyon hasonló olaszországi esetről számoltunk be: egy ötéves kislány buktatott le egy kukkolót, aki titokban felvételeket készített róla és édesanyjáról. A megdöbbentő történet részletei a Magyar Nemzet korábbi cikkében olvashatók.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

 

