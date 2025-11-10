Mészáros LőrincTisza PártzebraMagyar Péter

Mészáros Lőrinc elárulta az igazságot a zebrákról és Magyar Péterről

A hatvanpusztai zebrákról szól pletyka nem más, mint egy politikai bullshit – jelentette ki Mészáros Lőrinc, aki interjút adott az Indexnek. A Mészáros-csoport tulajdonosa beszélt többek között a hatvanpusztai ügyekről és a Magyar Péterrel való kapcsolatáról is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 10. 13:13
Mészáros Lőrinc betegszállító kisbuszt adományozott a bicskei szociális intézménynek MTI Fotószerkesztõség Vasvári Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ismeretségünk elég egyoldalú: ő szeretett volna engem ismerni, én viszont őt nem. Ennyi legyen elég a kapcsolatunkról. Én gazdasági szereplő vagyok, ő pedig politikai szereplő szeretne lenni – jellemezte Magyar Péterrel való kapcsolatát Mészáros Lőrinc. A Mészáros-csoport tulajdonosa interjút adott az Indexnek, amelyben kiemelten foglalkoztak többek között azzal is, milyen módon használja fel őt a Tisza Párt vezette baloldal a választási kampányban.

Magyar Péter országjárásain előszeretettel uszítja a baloldai közvéleményt Mészáro Lőrinc ellen (Fotó: Muzslay Péter)
Magyar Péter az országjárásain előszeretettel uszítja a baloldali közvéleményt Mészáros Lőrinc ellen. Fotó: Muzslay Péter

A hírportál emlékeztetett: Magyar Péter az országjárásain gyakorta példálózik Mészáros Lőrinccel, így az üzletember gyakorlatilag a politikai küzdelem középpontjába került. Mészáros Lőrinc leszögezte: őt ez nem zavarja. Mint mondta,

az elmúlt évek választásaiból látható, az ilyen kampánystílus eddig nem hozott sikert az ellenzéknek.

Ezzel összefüggésben felmerült az a kérdés is, nem érzik-e a gazdasági szereplők úgy, hogy a politika durván beleavatkozik az üzleti életbe. Mészáros Lőrinc elmondása szerint ilyet nem tapasztalt, sőt szerinte egy ország működésében természetes, hogy van politika és van gazdaság, amelyek kapcsolatban állnak egymással.

 

Sok újságíró politikai aktivistaként viselkedik

Szó volt az ellenzéki sajtó működéséről is: az üzletember úgy véli, a dolguk a politikai nyomásgyakorlás, amivel nincs is baj. – Ami szerintem inkább gond, az az, hogy az újságírás mára teljesen átpolitizálódott. Sok újságíró inkább politikai aktivistaként viselkedik, formálni akarja a politikát, az országot, a közvéleményt. De én ezzel együtt tudok élni – mondta.

Mészáros Lőrinc a hatvanpusztai zebrákról úgy véli, nem más mint egy politikai bullshit (Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI)
Mészáros Lőrinc a hatvanpusztai zebrákról úgy véli, az nem más mint egy politikai bullshit. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Péter azon fenyegetőzéséről, miszerint kormányváltás esetén Vagyonvisszaszerzési Hivatalt hozna létre, leszögezte: még nagyon messze vagyunk attól, hogy a választási eredményekről beszéljünk. Mint mondta, a választó a fülke csendjében dönti majd el, mit szeretne, és ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kell, a vállalata pedig sok lábon áll, és minden fontos ágazatban jelen van.

Nem gondolkozom azon, hogy »mi lesz, ha«. A jövőt senki sem tudja megjósolni, mi pedig mindig a körülményekhez alkalmazkodunk

– hangsúlyozta, majd hozzátette: a hosszú távú siker kulcsa, hogy egy igazi tulajdonos csak úgy tud talpon maradni, ha minden helyzethez képes igazodni.

 

A politikai bullshit

Az interjúból nem maradt ki Hatvanpuszta sem, amivel a baloldal már régóta foglalkozik az állítólagos zebráktól kezdve a tulajdonviszonyokig. Mészáros Lőrinc leszögezte: semmi köze Hatvanpusztához. Nem tudom, kinek számít ikonikus helynek Hatvanpuszta. Ez egy területrész a környékünkön, de én nem foglalkozom vele. Van tulajdonosa, ő kezeli, intézi a dolgait, nekem nincs közöm hozzá. A zebrákról pedig annyit: nem követem a zebrák vonulását, és nem hiszem, hogy lennének ott. Ez inkább politikai bullshit. Őszintén szólva nem foglalkozom ilyen ügyekkel – fogalmazott.

Mészáros Lőrinc az interjúban beszélt még többek között arról is, milyen szerepet tölt be a V-Híd a Mészáros-csoporton belül, de részletesen kifejtette azt is, hogyan látja a jelenlegi makrogazdasági helyzetet Magyarországon.

 

Borítókép: Mészáros Lőrinc, a Mészáros-csoport tulajdonosa (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekLengyelország

Lengyelország hasít?

Bayer Zsolt avatarja

Nagyjából ez az ellenzéki narratíva.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu