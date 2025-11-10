Mészáros Lőrinc elárulta az igazságot a zebrákról és Magyar Péterről

– Ismeretségünk elég egyoldalú: ő szeretett volna engem ismerni, én viszont őt nem. Ennyi legyen elég a kapcsolatunkról. Én gazdasági szereplő vagyok, ő pedig politikai szereplő szeretne lenni – jellemezte Magyar Péterrel való kapcsolatát Mészáros Lőrinc. A Mészáros-csoport tulajdonosa interjút adott az Indexnek, amelyben kiemelten foglalkoztak többek között azzal is, milyen módon használja fel őt a Tisza Párt vezette baloldal a választási kampányban.

Magyar Péter az országjárásain előszeretettel uszítja a baloldali közvéleményt Mészáros Lőrinc ellen. Fotó: Muzslay Péter

A hírportál emlékeztetett: Magyar Péter az országjárásain gyakorta példálózik Mészáros Lőrinccel, így az üzletember gyakorlatilag a politikai küzdelem középpontjába került. Mészáros Lőrinc leszögezte: őt ez nem zavarja. Mint mondta,

az elmúlt évek választásaiból látható, az ilyen kampánystílus eddig nem hozott sikert az ellenzéknek.

Ezzel összefüggésben felmerült az a kérdés is, nem érzik-e a gazdasági szereplők úgy, hogy a politika durván beleavatkozik az üzleti életbe. Mészáros Lőrinc elmondása szerint ilyet nem tapasztalt, sőt szerinte egy ország működésében természetes, hogy van politika és van gazdaság, amelyek kapcsolatban állnak egymással.

Sok újságíró politikai aktivistaként viselkedik

Szó volt az ellenzéki sajtó működéséről is: az üzletember úgy véli, a dolguk a politikai nyomásgyakorlás, amivel nincs is baj. – Ami szerintem inkább gond, az az, hogy az újságírás mára teljesen átpolitizálódott. Sok újságíró inkább politikai aktivistaként viselkedik, formálni akarja a politikát, az országot, a közvéleményt. De én ezzel együtt tudok élni – mondta.

Mészáros Lőrinc a hatvanpusztai zebrákról úgy véli, az nem más mint egy politikai bullshit. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Péter azon fenyegetőzéséről, miszerint kormányváltás esetén Vagyonvisszaszerzési Hivatalt hozna létre, leszögezte: még nagyon messze vagyunk attól, hogy a választási eredményekről beszéljünk. Mint mondta, a választó a fülke csendjében dönti majd el, mit szeretne, és ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kell, a vállalata pedig sok lábon áll, és minden fontos ágazatban jelen van.

Nem gondolkozom azon, hogy »mi lesz, ha«. A jövőt senki sem tudja megjósolni, mi pedig mindig a körülményekhez alkalmazkodunk

– hangsúlyozta, majd hozzátette: a hosszú távú siker kulcsa, hogy egy igazi tulajdonos csak úgy tud talpon maradni, ha minden helyzethez képes igazodni.