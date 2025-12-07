MagyarországMagyar Péteréknyugdíjrendszer

A Tisza közeli szakértők spórolni akarnak a nyugdíjakon

Magyar Péterék szerint Brüsszel jobban tudja, hogy mi a jó a magyaroknak

2025. 12. 07. 10:01
A Tisza elnöke büszkén közölte az adatokat.
A Tisza elnöke büszkén közölte az adatokat. Fotó: Magyar Péter/Facebook Forrás: Magyar Péter/Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezek az elképzelések, amelyek most a Tisza Párt környezetében megjelentek, valójában egyrészt a régi, a 2010 előtti magyar balliberális elit elképzelései, másrészt meg Brüsszelnek az elképzelései – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Magyar Péterék megszorítócsomagja kapcsán Szikra Levente, a központ jogi igazgatóhelyettese. Ez pedig már a szuverenitásról szól, az a kérdés, hogy hol mondják meg, hogy mi a magyaroknak a legjobb gazdaságpolitika. Az egyik válasz, 

a Tisza Párt válasza az, hogy ezt az Európai Bizottság jobban tudja, a jobboldal válasza pedig az, hogy ezt a magyar emberek tudják jobban

– fejtette ki Szikra Levente.

Az adóbevételeket kétféleképpen lehet növelni – hangsúlyozta Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Vagy az adó mértékének emelésével, ami a legnagyobb ellenzéki pártnak a módszere, vagy pedig az adóalanyoknak a körét, tehát a munkavállalók számát növeljük. Az elmúlt másfél évtizedben több mint egymillió fővel bővült a foglalkoztatottak köre. Ez tette lehetővé, hogy emelkedtek az adóbevételek, mivel többen dolgoztak – ismertette.

A kormány 2010-ben egy olyan vállalást tett, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét – emlékeztetett Szikra Levente. Legalább annyit, de valójában többet érnek a nyugdíjak, mint 2010-ben. 

Az ezzel szemben álló, 2010 előtti gondolkodásmódnak nem az a célja, hogy a nyugdíjak értékét megőrizze, hanem hogy spóroljon a nyugdíjakon,

és áldozatvállalásra kényszerítse az egyébként egy egész életet végigdolgozó nyugdíjasokat; ez a gondolkodásmód még valójában mindig jelen van Magyarországon, a Tisza Párt holdudvarában is megjelent – értékelte az ellenzék nyugdíjrendszerrel kapcsolatos terveit az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

A 662 oldalas programban rengetegszer szerepel a GDP-arányos nyugdíjkiadási mutató – ismertette a kiszivárgott tervezetről Horváth Sebestyén. Negatív kontextusban, hogy milyen rossz, hogy 2010-hez képest, amikor a GDP 6-8 százalékát költöttük nyugellátásokra, most pedig ennek körülbelül dupláját, 10-12 százalékát. A legnagyobb ellenzéki párt körüli szakértők erről úgy gondolkodnak, hogy ez milyen rossz dolog, hiszen egy kiadás az állam számára. De erre nem szabad csak egy kiadásként gondolni, hiszen körülbelül 2,2 millió magyar ember ebből él, nekik ez a jövedelmük – hangsúlyozta az az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.

A Szabad Magyarok fenti adását itt tekinthetik meg.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Aranyosi Péter csúnyán lejáratta magát Juszt László műsorában

Felhévizy Félix avatarja

Vastag bőr van az arcán, az biztos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.