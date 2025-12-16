illegális cigarettacsempészrakományNAV

Nem kicsiben játszottak: több mint egymillió szál illegális cigarettát szállítottak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozóinak fellépése vetett véget a dohánycsempészetnek. A lefoglalt illegális cigaretta értéke meghaladta a 137 millió forintot. Az ügyben a Balassagyarmati Járási Ügyészség emelt vádat két érintett ellen.

Munkatársunktól
2025. 12. 16. 16:57
Sikeres hatósági akció zárta le annak az illegális cigarettaszállítmánynak az útját, amely Nógrád vármegyéből indult Szabolcs-Szatmár-Bereg irányába, ám végül Vasadon került a nyomozók látókörébe. A Balassagyarmati Járási Ügyészség két személy ellen emelt vádat különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt – írta az Origo.

Az illegális cigaretta útja elvágta a NAV
Az illegális cigaretta útja elvágta a NAV. Fotó: MW-archív


A vádirat szerint 2024 nyarán egy negyvenéves férfi és 47 éves ismerőse azzal a céllal utazott Nógrád vármegyébe, hogy illegális forrásból származó dohánytermékeket szállítsanak tovább Szabolcsba. Július 19-én Kisecset településen egy ismeretlen személytől összesen 61 467 doboz zárjegy nélküli cigarettát vettek át.

A jelentős mennyiségű illegális rakományt egy kisteherautóba pakolták, miközben egy nő kocsival haladt előttük, így biztosítva az útvonalat. A szállítmány Vasadon egy ingatlan udvarára került, ahol több mint 1,2 millió szál cigarettát raktak le.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói azonban nem sokkal az áru átvételét követően intézkedtek. A helyszínen kutatást tartottak, és a teljes illegális cigarettaszállítmányt lefoglalták.

A lefoglalt dohánytermékek értéke meghaladta a 137 millió forintot. Az ügyészség indítványa szerint a vádlottakkal szemben két év nyolc hónap börtönbüntetés, valamint három év közügyektől eltiltás kiszabása indokolt. Az illegális cigarettaszállítmány ügyében a Balassagyarmati Járásbíróság hoz majd döntést.

Idén is nagy hangsúlyt fektetett a NAV az illegális dohánytermékek felszámolására: több millió szál cigaretta nem jutott el a feketepiacra a hatóság munkájának köszönhetően.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay/Hans)

 

