Fiatalok rongálták meg egy karácsonyi színpad díszeit Szegeden

Garázdaság miatt keresi a rendőrség annak az ismeretlen társaságnak a tagjait, akik december 7-én hajnali 1 óra 13 perc körül megrongáltak egy ünnepi színpadot Szeged belvárosában – írja a Délmagyar.

A körülbelül 15–18 év közötti fiatalokból álló társaság tagjai a színpad karácsonyi dekorációs elemeit törték-zúzták: ütötték, rugdosták és eldobálták a díszleteket.

A szegedi rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri az ismeretlen fiatalokból álló csoport azonosításához, amihez nyilvánosságra hozták a térfigyelő kamerák felvételeit.

Borítókép: Ismeretlen társaság tagjait keresi a szegedi rendőrség garázdaság miatt (Forrás: Police.hu)