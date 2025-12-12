Visszakerült gazdájához a győri varázsfuvola

November 18-án a győri vasútállomás peronján elloptak egy táskát, ami a diáklány személyes tárgyai mellett egy rendkívül értékes hangszert is tartalmazott. A zeneszerszám, egy majdnem egymillió forintot érő Muramatsu EXRCE fuvola, a Győri Tankerületi Központ tulajdonát képezi, de a fiatal zenésznövendék használta azt. A Kisalföld.hu beszámolója szerint a hangszer eltűnése súlyos csapást jelentett a tehetséges diáknak – írta az Origo.hu.

Visszajutott az egymilliót érő hangszer gazdájához Fotó: Police.hu

A drága hangszer kalandja

A rendőrök hamar azonosították a lehetséges elkövetőket: egy 36 éves nőt és 48 éves élettársát Tétről. A náluk tartott házkutatás során a táska és a benne lévő, kisebb vagyont érő hangszer is előkerült, amelyet a hatóságok lefoglaltak.

A rendőrség december 10-én már vissza is adta a fuvolát a diáklánynak. Az előállítást követően a téti párt nagyobb értékre elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

