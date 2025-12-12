hangszerlopásfuvolagyőri vasútállomásdiáklányegymillió

Visszakerült gazdájához a győri varázsfuvola

Sikeresen zárult a rendőrségi nyomozás abban az ügyben, amelyben egy diáklány értékes vagyontárgya tűnt el. A hatóságok példamutató gyorsasággal visszaszolgáltatták a fiatal művésznek az eltűnt hangszert.

Munkatársunktól
2025. 12. 12. 20:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

November 18-án a győri vasútállomás peronján elloptak egy táskát, ami a diáklány személyes tárgyai mellett egy rendkívül értékes hangszert is tartalmazott. A zeneszerszám, egy majdnem egymillió forintot érő Muramatsu EXRCE fuvola, a Győri Tankerületi Központ tulajdonát képezi, de a fiatal zenésznövendék használta azt. A Kisalföld.hu beszámolója szerint a hangszer eltűnése súlyos csapást jelentett a tehetséges diáknak – írta az Origo.hu.

Visszajutott az egymilliót érő hangszer gazdájához
Visszajutott az egymilliót érő hangszer gazdájához Fotó:  Police.hu

A drága hangszer kalandja

A rendőrök hamar azonosították a lehetséges elkövetőket: egy 36 éves nőt és 48 éves élettársát Tétről. A náluk tartott házkutatás során a táska és a benne lévő, kisebb vagyont érő hangszer is előkerült, amelyet a hatóságok lefoglaltak.

A rendőrség december 10-én már vissza is adta a fuvolát a diáklánynak. Az előállítást követően a téti párt nagyobb értékre elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények miatt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

Miközben Győrben a rendőrök az egymilliós fuvola ügyét zárták le sikerrel, Salgótarjánban tragikus eset történt. Egy mosógép műszaki hibája miatt tűz ütött ki, amelyben egy teljes ház leégett.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.