Háromszor pördült meg a levegőben az autó, miután a korlátnak csapódott az M1-esen

Jó látási viszonyok és száraz pálya mellett sodródott a szalagkorlátnak egy autó az M1-esen, amely a levegőben többször is átfordult, az utasok azonban csak könnyű sérülésekkel szálltak ki a járműből – az MKIF Zrt. a katasztrófaturizmus veszélyeire is figyelmeztetett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 14:47
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
Egy baleset, amelynek résztvevői csodával határos módon csak könnyű sérülésekkel szálltak ki az autóból. Jó látási viszonyok, száraz burkolat az M1-en, egy szürke autó érkezik a külső sávban, majd lassan, minden jelzés, előjel nélkül átmegy a belső sávba, egyenesen a szalagkorlátnak – írta Facebook-videójához az MKIF Zrt. Mit írják, a sofőr feltehetően próbálja menteni a helyzetet, korrigál, de újra a szalagkorlátnak ütközik, majd 

az autó a külső szalagkorlát felé veszi az irányt, ahol a korlátnak hajt, felborul és a levegőben háromszor át is fordul. 

Szerencsére a kerekeire érkezett a jármű, az utasok pedig kiszálltak az autóból. Az MKIF Zrt. megköszönte a helyszínenen segítők munkáját és felhívják a figyelmet egy másik jelenségre is: az autópálya túloldalán megindult a katasztrófaturizmus, melynek „köszönhetően” minden ok nélkül belassult a pálya forgalma és majdnem ráfutásos baleset is lett belőle. Ez a sokszor emlegetett fantomdugó. 

Az MKIF Zrt. külön felhívja a közlekedők figyelmét, hogy 

  • amennyiben korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyék, hiszen autópályás sebességnél az autó – a városi tempóhoz képest – máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra!
  • Ha telefonálnia kell a sofőrnek, ne legyen a kezében a telefon, használjon kihangosítót!
  • A fofőr kérje utastársa segítségét, ha bármire szüksége van vagy elő kell venni, ha pedig nincs vele senki, álljon meg egy pihenőben és ott keresse meg.
  • Ha fáradt a sofőr, álljon meg pihenni!
  • Ha baleset van, ne álljanak meg nézelődni a szembesávban haladók, mert fantomdugót hoznak létre.

Borítókép: Háromszor pördült meg a levegőben az autó, miután a korlátnak csapódott az M1-esen  (Forrás: Facebook/MKIF Zrt.)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

