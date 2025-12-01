Egy baleset, amelynek résztvevői csodával határos módon csak könnyű sérülésekkel szálltak ki az autóból. Jó látási viszonyok, száraz burkolat az M1-en, egy szürke autó érkezik a külső sávban, majd lassan, minden jelzés, előjel nélkül átmegy a belső sávba, egyenesen a szalagkorlátnak – írta Facebook-videójához az MKIF Zrt. Mit írják, a sofőr feltehetően próbálja menteni a helyzetet, korrigál, de újra a szalagkorlátnak ütközik, majd

az autó a külső szalagkorlát felé veszi az irányt, ahol a korlátnak hajt, felborul és a levegőben háromszor át is fordul.

Szerencsére a kerekeire érkezett a jármű, az utasok pedig kiszálltak az autóból. Az MKIF Zrt. megköszönte a helyszínenen segítők munkáját és felhívják a figyelmet egy másik jelenségre is: az autópálya túloldalán megindult a katasztrófaturizmus, melynek „köszönhetően” minden ok nélkül belassult a pálya forgalma és majdnem ráfutásos baleset is lett belőle. Ez a sokszor emlegetett fantomdugó.

Az MKIF Zrt. külön felhívja a közlekedők figyelmét, hogy amennyiben korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyék, hiszen autópályás sebességnél az autó – a városi tempóhoz képest – máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra!

Ha telefonálnia kell a sofőrnek, ne legyen a kezében a telefon, használjon kihangosítót!

A fofőr kérje utastársa segítségét, ha bármire szüksége van vagy elő kell venni, ha pedig nincs vele senki, álljon meg egy pihenőben és ott keresse meg.

Ha fáradt a sofőr, álljon meg pihenni!

Ha baleset van, ne álljanak meg nézelődni a szembesávban haladók, mert fantomdugót hoznak létre.

Borítókép: Háromszor pördült meg a levegőben az autó, miután a korlátnak csapódott az M1-esen (Forrás: Facebook/MKIF Zrt.)