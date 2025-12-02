Helyenként tartós is lehet a köd, de máshol sem lesz napsütés

Nagyrészt borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható – főként utóbbi tájakon időszakosan szemerkélő eső, szitálás, reggelig még néhol ónos szitálás is előfordulhat – írja a HungaroMet.

A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Dunántúlon – különösen a magasabban fekvő részein – esetleg megélénkülhet a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul, a tartósan ködös részeken lesz a leghidegebb. Késő este 0, +6 fok valószínű.