Hiába unja már ezt a rémes időt, ráadásul az ónos eső is befut + videó

Vasárnap még marad a hidegpárna, sőt a jövő hét elején is a borult, párás, ködös lesz még inkább jellemző, de a hét közepén már kisüthet rövidebb időre a nap is – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Tartósan marad a köd (Forrás: HungaroMet)

Túlnyomóan borult, párás, egyes részeken tartósan ködös idő várható vasárnap.

Helyenként szitálás, a fagyos részeken

ónos szitálás is előfordulhat.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A hőmérséklet kora délután és késő este egyaránt 0 és 6 fok között várható.

Tartós, sűrű köd miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki az ország délnyugati részére.

Milyen idő lesz a következő napokban?

Hétfőn borult, nyirkos, helyenként tartósan ködös időre van esély. Szitálás néhol kialakulhat. A déli szél gyenge marad. Hajnalban 0 és 5 fok, délután 5 fok körüli érték valószínű.

Kedden borult, párás, foltokban ködös lesz az idő, időnként gyenge szitálással. Az Alföldön néha felszakadozhat a ködfelhőzet, és rövid időre előbukkanhat a nap. A délkeleti, keleti szél csak helyenként élénkülhet. Marad az 5 fok körüli maximum.

Szerdán túlnyomóan felhős, több helyen párás vagy ködös idő körvonalazódik, azonban néha már felszakadhat a hidegpárna. Szitálás, néha kisebb eső is előfordulhat.

Délután 2–9 fok ígérkezik.

Csütörtökön borult, párás, néhol ködös időre van kilátás. Szitálás, kisebb eső bárhol lehet. A hőmérséklet még mindig 5 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

