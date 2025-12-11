Bundára nincs szükség, ma ismét csütörtököt mond a tél + videó

Nagy meglepetéseket nem tartogat az időjárás: az ország nagyobb részén várhatóan borongós, párás, helyenként ködös maradhat az idő.

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szitálás, néhol északkeleten gyenge eső nem kizárt. Ritkul a köd, emellett nagyobb eséllyel a Dunántúl egyes részein és északon szakadozhat, helyenként csökkenhet a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg a Dunántúlon.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között változik, de ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb lehet az idő.

Késő este 1, 7 fok valószínű.

