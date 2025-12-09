Nem segített a kényszergyógykezelés, ismét lövöldözni akart az ügyészekre vadászó elmebeteg

A közbiztonság és a jogállami intézmények elleni agresszió kérdése ismét napirendre került, miután kiderült, hogy az a férfi, aki 2016-ban gépkarabéllyal rontott be a Kiskunhalasi Járásbíróság épületébe, 2025-ben ismét hasonló merényletre készült – írta az Origo.

A hírhedt 2016-os incidens során a Kiskunhalasi Járásbíróság és a vele közös épületben működő járási ügyészség dolgozói az életüket kockáztatva akadályozták meg, hogy az elkövető végrehajtsa a tervét. A férfi egy papírdobozba rejtett Kalasnyikovval és több mint kétszáz lőszerrel érkezett az épülethez, egyértelmű szándékkal: meg akarta ölni a vezető ügyészt.

A biztonsági őröket a fegyverrel fenyegetni kezdte, majd dulakodás alakult ki. Több lövés is eldördült, ám a helyszínen tartózkodó rendőrök és egy bírósági alkalmazott bátor közbelépése megakadályozták a tragédiát. Az elkövetőt végül leteperték.

A Szegedi Törvényszék 2018-ban felmentette a férfit, megállapítva, hogy kóros elmeállapota miatt nem büntethető. Kényszergyógykezelésre utalták, ahonnan 2024 szeptemberében szabadult, pedig az orvosszakértők korábban súlyos pszichiátriai betegséget állapítottak meg nála.

A történet tragikus aktualitását az adja, hogy alig néhány hónappal szabadulása után ismét fegyverhez nyúlt. 2024 decemberében Budapesten vásárolt egy gáz-riasztó fegyverként forgalmazott gépkarabélyt, ám azt saját kezűleg alakította át úgy, hogy éles lőszer leadására is alkalmas legyen.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói 2025 januárjában csaptak le rá. A férfi lakóhelyén és édesanyja ingatlanában végzett házkutatás során összesen 152 darab éles lőszert találtak. A hatóságok szerint mindez egyértelműen arra utal, hogy újabb erőszakos bűncselekményre készült.

Az ügyészség most lőszerrel visszaélés bűntettével emelt vádat, és végrehajtandó szabadságvesztést kér a férfira. A döntést a Kiskunhalasi Járásbíróság ügyében eljáró Kecskeméti Járásbíróság fogja meghozni.

