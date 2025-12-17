Rendkívüli

Itt vannak a nemzeti konzultáció pontos végeredményei

fővárosi törvényszékvádlottholttest

Megszólalt az ír férfi, aki megfojthatta az amerikai nőt Budapesten

Tagadja a gyilkosságot az az ír férfi, akit azzal vádolnak, hogy megfojtotta amerikai alkalmi ismerősét Budapesten. A Fővárosi Törvényszéken azt állította, hogy a szadomazo elemek a nő kérésére történtek, a tárgyalás februárban folytatódik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 17. 13:19
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Fővárosi Törvényszéken tett vallomásában az ír vádlott azt mondta, sajnálja a szadomazo jellegű történéseket, ugyanakkor állítása szerint minden a nő kérésére zajlott. A vád szerint a férfi megfojtotta alkalmi ismerősét, egy amerikai nőt, akivel egy budapesti szórakozóhelyen ismerkedett meg. A vádlott nem ismerte be a bűncselekményt, ezért az ügy tárgyalása februárban folytatódik – adta hírül az Index.

20200904 Budapest Letartóztatás illusztráció fotó: Baranyai Attila (BA) City Magazin/Hírnyolc
Illusztráció Fotó: BARANYAI ATTILA / MW

Két őr kíséretében jelent meg a Fővárosi Törvényszéken M. L. T., megbilincselve lépett a vádlottak padjára, miközben 

nem nézett az áldozat hozzátartozóira. Tolmácsa mellett némán hallgatta végig az ügyészség vádiratának ismertetését.

A vád szerint M. L. T. 2024 októberében érkezett Budapestre, ahol november 4-én egy VII. kerületi szórakozóhelyen ismerkedett meg az amerikai turistával, Mackenzie Michalskival. 

Az éjszaka végén a nő felment a férfi VII. kerületben bérelt lakására, ahol az együttlét során a vádlott megkötözte, bántalmazta, majd megfojtotta. A gyanúsított a bántalmazás közben és a nő halála után is felvételeket készített róla.

A vádlott 2024. november 6-án bőröndöt vásárolt, majd áldozata holttestét bérelt autóval a Balaton környékére vitte és elrejtette. Budapestre visszatérve 2024. november 7-én elfogták. Az ügyészség emberölés miatt emelt vádat ellene, a férfi azóta is letartóztatásban van.

Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést és feltételes szabadlábra helyezés kizárását indítványozta. Beismerés esetén 12 év börtönt és kiutasítást kértek volna, ám M. L. T. nem ismerte be a tettét, nem mondott le a tárgyalásról, és csak annyit közölt: fenntartja korábbi vallomását.

Az elmúlt évben sok időm volt részletesen átgondolni a történteket, és felismertem, hogy nem kellett volna odáig elmenni, hogy ezeket a szadomazo dolgokat a lány kérésére megtegyem. Minden, ami történt, az ő kérésére történt, ami egy baleset volt.

Az emberölési ügy tárgyalással folytatódik, ahol tanúkat és szakértőket hallgatnak meg. Az előkészítő ülést vezető Szabó Judit jelezte, hogy februártól bíróváltás lesz, így M. L. T.-nek másik tanácselnök előtt kell megjelennie.

Áldozathibáztatás: a család szerint semmi sem igaz a vádlott vallomásából

A tárgyalás végén az áldozat családja röviden úgy reagált a történtekre, hogy áldozathibáztatás történt a vallomásban, amiből semmi sem igaz. Az Index kérdésére Michalski testvére elmondta, hogy egy kék szalagot tett mindenki a kabátjára, ugyanis ez volt a lány kedvenc színe. Az ülést megelőző este a Szabadság téren tartottak gyertyás megemlékezést, ott osztották szét a szalagot a szerettek és az együttérzők között.

A 38 éves ír férfi nyáron házi őrizetet kért volna, apja 20 millió forintos óvadékot ajánlott fel, sőt még egy lakást is vett a bíróság közelében, de a törvényszék nem engedte ki a letartóztatásból.

A brutális gyilkosság részletei

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a portlandi Mackenzie Michalski október végén rutinos utazóként érkezett Budapestre, ahol november 5-én találkozott egy harminchét éves ír férfival. A rendőrség tájékoztatása szerint több szórakozóhelyen is együtt látták őket.

Illusztráció Fotó: MW

A nő később felment a férfi bérelt lakására, aki a gyanú szerint szex közben meggyilkolta őt.

A feltételezett elkövető ekkor megpróbálta eltüntetni a nyomokat, kitakarította a lakást, majd az egyik szekrényben elrejtette a holttestet, amíg elment és vásárolt egy bőröndöt, valamint bérelt egy autót. Ezután visszament a lakásba, beletette a bőröndbe a holttestet, azt pedig berakta a kocsi csomagtartójába. A Balaton felé hajtott, majd Szigligetnél megállt, egy mellékúton kivette a bőröndöt, és bevitte az erdőbe. Kivette a holttestet a bőröndből, és egy mocsaras részen hagyta. Ezek után a férfi visszament Budapestre, itt fogták el a rendőrök.

Kihallgatása közben a férfi elismerte a gyilkosságot, és azt is megmutatta, hova rejtette el a holttestet, de állítása szerint baleset történt.

A nyomozás során az is kiderült, hogy az ír férfi olyan dolgokra keresett rá az interneten a gyilkosság után, mint hogy a vaddisznók tényleg megeszik-e a holttestet, vannak-e vaddisznók a Balatonnál, hogyan lehet eltüntetni a rothadó hús szagát, Budapesten vannak-e térfigyelő kamerák, valamint hogy mennyire megbízható a rendőrség. 

Az áldozat családja megköszönte a magyar rendőrség munkáját.

Borítókép: Kenzie Michalski (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekújságírás

Úgy „Lakitelek táján”

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Nem volt haszontalan a sportújságírással töltött tizenvalahány év.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.