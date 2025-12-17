Megszólalt az ír férfi, aki megfojthatta az amerikai nőt Budapesten

A Fővárosi Törvényszéken tett vallomásában az ír vádlott azt mondta, sajnálja a szadomazo jellegű történéseket, ugyanakkor állítása szerint minden a nő kérésére zajlott. A vád szerint a férfi megfojtotta alkalmi ismerősét, egy amerikai nőt, akivel egy budapesti szórakozóhelyen ismerkedett meg. A vádlott nem ismerte be a bűncselekményt, ezért az ügy tárgyalása februárban folytatódik – adta hírül az Index.

Illusztráció Fotó: BARANYAI ATTILA / MW

Két őr kíséretében jelent meg a Fővárosi Törvényszéken M. L. T., megbilincselve lépett a vádlottak padjára, miközben

nem nézett az áldozat hozzátartozóira. Tolmácsa mellett némán hallgatta végig az ügyészség vádiratának ismertetését.

A vád szerint M. L. T. 2024 októberében érkezett Budapestre, ahol november 4-én egy VII. kerületi szórakozóhelyen ismerkedett meg az amerikai turistával, Mackenzie Michalskival.

Az éjszaka végén a nő felment a férfi VII. kerületben bérelt lakására, ahol az együttlét során a vádlott megkötözte, bántalmazta, majd megfojtotta. A gyanúsított a bántalmazás közben és a nő halála után is felvételeket készített róla.

A vádlott 2024. november 6-án bőröndöt vásárolt, majd áldozata holttestét bérelt autóval a Balaton környékére vitte és elrejtette. Budapestre visszatérve 2024. november 7-én elfogták. Az ügyészség emberölés miatt emelt vádat ellene, a férfi azóta is letartóztatásban van.

Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést és feltételes szabadlábra helyezés kizárását indítványozta. Beismerés esetén 12 év börtönt és kiutasítást kértek volna, ám M. L. T. nem ismerte be a tettét, nem mondott le a tárgyalásról, és csak annyit közölt: fenntartja korábbi vallomását.

Az elmúlt évben sok időm volt részletesen átgondolni a történteket, és felismertem, hogy nem kellett volna odáig elmenni, hogy ezeket a szadomazo dolgokat a lány kérésére megtegyem. Minden, ami történt, az ő kérésére történt, ami egy baleset volt.

Az emberölési ügy tárgyalással folytatódik, ahol tanúkat és szakértőket hallgatnak meg. Az előkészítő ülést vezető Szabó Judit jelezte, hogy februártól bíróváltás lesz, így M. L. T.-nek másik tanácselnök előtt kell megjelennie.