NAVháttéremberluxusautókorrupciós botrány

Milliárdos számlagyár: döntenek a titokzatos baloldali háttérember sorsáról

Januárban vádat emelhetnek a parkfenntartási biznisz kulcsfigurájának tartott, költségvetési csalással gyanúsított Z. Zsolt ügyében – értesült a Magyar Nemzet. A férfi milliárdos számlagyárral bukott meg. Z. Zsoltról tudni lehet, hogy hosszú ideje összefonódhatott baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal, sőt a neve a zuglói korrupciós botrányban is előkerült.

Munkatársunktól
2025. 12. 11. 14:50
Fotó: Csomos Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már az utolsó fázisában tart az a milliárdos számlagyáras eljárás, amely a titokzatos baloldali háttérembert, Z. Zsoltot és társait érinti – értesült lapunk. Úgy tudjuk, januárban sor kerülhet a vádemelésre is. Ahogy arról már többször írtunk, Z. Zsolték ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatott nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az ügynek huszonöt gyanúsítottja van.

Egymillió euró a luxusautó csomagtartójában

Az ügyről 2023 novemberében a NAV is beszámolt a Lakat alatt a számlagyár című videós közleményükben. A videón látszik, hogy a rengeteg készpénzen kívül egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le. A Ferrari csomagtartójában 1,1 millió euró is pihent, egy sparos szatyorban. A nyomozók több mint egymilliárd forint értékű vagyont foglaltak le: „17 ingatlan és 8 gépkocsi mellett a félmilliárd forint értékű készpénz és a zárolt céges számlapénzek is az okozott vagyoni hátrány megtérülését szolgálják” – írta az adóhatóság korábbi közleményében.

A zuglói korrupciós ügyben is beszéltek róla

Z. Zsoltról a Magyar Nemzet azt is megírta, hogy róla a zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában. A „láthatatlan emberként” is jellemzett férfiról Fuzik elmondta, hogy rá a zuglói ügyben érintett MSZP-s politikus, Molnár Zsolt lefizetéséhez volt szüksége. Fuzik vallomása szerint ugyanis Molnár Zsolt kezdetben bizalmatlan volt Fuzikkal szemben, a pénzátadást ezért Z. Zsolt segítségével, közvetítésével akarták lebonyolítani, akit mindketten jól ismertek. A tervezett találkozók végül mégis meghiúsultak. A vallomásrészletek alapján nem világos, hogy Fuzik Zsolt miért nem tudott találkozni a közvetítővel, vagyis Z. Zsolttal, ám később az MSZP-s országgyűlési képviselő állítólag maga jelentkezett Fuziknál.

Jó kapcsolat baloldali politikusokkal

Korábbi írásunkban kitértünk arra is, hogy információink szerint Z. Zsolt jó ideje összefonódott baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Az a céghálózat, amit hivatalosan nem, ám informálisan felügyel, számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető. A szövevényes ügyről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.