Milliárdos számlagyár: döntenek a titokzatos baloldali háttérember sorsáról

Már az utolsó fázisában tart az a milliárdos számlagyáras eljárás, amely a titokzatos baloldali háttérembert, Z. Zsoltot és társait érinti – értesült lapunk. Úgy tudjuk, januárban sor kerülhet a vádemelésre is. Ahogy arról már többször írtunk, Z. Zsolték ellen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytatott nyomozást különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Az ügynek huszonöt gyanúsítottja van.

Egymillió euró a luxusautó csomagtartójában

Az ügyről 2023 novemberében a NAV is beszámolt a Lakat alatt a számlagyár című videós közleményükben. A videón látszik, hogy a rengeteg készpénzen kívül egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le. A Ferrari csomagtartójában 1,1 millió euró is pihent, egy sparos szatyorban. A nyomozók több mint egymilliárd forint értékű vagyont foglaltak le: „17 ingatlan és 8 gépkocsi mellett a félmilliárd forint értékű készpénz és a zárolt céges számlapénzek is az okozott vagyoni hátrány megtérülését szolgálják” – írta az adóhatóság korábbi közleményében.

A zuglói korrupciós ügyben is beszéltek róla

Z. Zsoltról a Magyar Nemzet azt is megírta, hogy róla a zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában. A „láthatatlan emberként” is jellemzett férfiról Fuzik elmondta, hogy rá a zuglói ügyben érintett MSZP-s politikus, Molnár Zsolt lefizetéséhez volt szüksége. Fuzik vallomása szerint ugyanis Molnár Zsolt kezdetben bizalmatlan volt Fuzikkal szemben, a pénzátadást ezért Z. Zsolt segítségével, közvetítésével akarták lebonyolítani, akit mindketten jól ismertek. A tervezett találkozók végül mégis meghiúsultak. A vallomásrészletek alapján nem világos, hogy Fuzik Zsolt miért nem tudott találkozni a közvetítővel, vagyis Z. Zsolttal, ám később az MSZP-s országgyűlési képviselő állítólag maga jelentkezett Fuziknál.

Jó kapcsolat baloldali politikusokkal

Korábbi írásunkban kitértünk arra is, hogy információink szerint Z. Zsolt jó ideje összefonódott baloldali politikusokkal és önkormányzatokkal. Az a céghálózat, amit hivatalosan nem, ám informálisan felügyel, számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető. A szövevényes ügyről bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak.