Etele térÚjbudavillamosfőváros

Szabó László: Újbuda vezetése politikai harcot folytat a kerületiek érdekeinek képviselete helyett

Szabó László, Újbuda Fidesz-frakciójának vezetője szerint a pesti fonódó villamos koncepciója új helyzetet teremt a 19-es és 49-es villamos vonalvezetésében, amelyet felelősen és a helyiek bevonásával kell újragondolni. Úgy véli, a Somogyi úti visszavezetésről ismét meg kell kérdezni a környéken élőket.

Gábor Márton
2025. 12. 11. 14:50
Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Egészen 2014-ig kell visszamennünk, amikor az az egész villamosvonal meghosszabbítása felmerült lehetőségként. Az akkori jobboldali városvezetés megkérdezte a környéken élőket, mi lenne a véleményük arról, hogy a Somogyi útra visszakerüljön a villamosforgalom. A helyiek ezt egyértelműen nem támogatták, és emiatt az önkormányzat vezetése nem járult hozzá azokhoz a tervekhez, amelyek visszahelyezték volna a Somogyi útra a 19-es és 49-es villamosokat – jelentette ki Szabó. 

Budapest, 2025. október 2. CAF-villamosok az 51 új fővárosi CAF-villamos beszerzéséről tartott sajtótájékoztatón Budapesten 2025. október 2-án. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és az Irányító Hatóság által aláírt támogatási szerződés biztosítja a korábban megrendelt és jelenleg gyártás alatt lévő CAF-villamosok folyamatos érkezését, illetve forgalomba állítását Budapesten. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség

Elmondta, a Vasút utcában lévő 19-es, 49-es végállomás nem megfelelő és nem alkalmas a pesti fonódó villamoshálózat forgalmának elvezetésére. 

Mindenféleképpen át kell gondolni ezt a nyomvonalat, és meg kell kérdezni a környéken élőket arról újra, mit gondolnának arról, ha a villamos ismét a Somogyi úton járna, a régi nyomvonal mentén

– tette hozzá. Kiemelte, vannak további alternatívái is, a Vasút utcából az Etele téren keresztül is át lehetne vezetni a villamost a tervezett végállomásba.

Számomra érthetetlen, hogy a városvezetés miért kezdett politikai csatározásba. A Karácsony Gergely vezette főváros elkészítette ezeket a koncepciókat, Újbuda baloldali vezetése pedig politikai csatározásba kezd a főváros jelenlegi vezetésével, és üzengetünk képviselő-testületi határozatban egymásnak, miközben az újbudai emberek érdekét éppen az szolgálná, ha folytatódna az Etele tér fejlesztése

– jelentette ki a politikus. Szabó szerint a villamosvonal átépítése mellett fontos, hogy az Etele tér funkció nélküli terei, mint a régi Kelenföldi pályaudvar épülete előtti térkőrengeteg, megújuljon. 

A közösségi médiában megszólalt Vitézy Dávid is, aki elmondta, 

az újbudai önkormányzat a momentumos alpolgármester javaslatára meg akarja akadályozni a fonódó villamosok fejlesztését.

Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu