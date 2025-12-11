Szabó László: Újbuda vezetése politikai harcot folytat a kerületiek érdekeinek képviselete helyett

– Egészen 2014-ig kell visszamennünk, amikor az az egész villamosvonal meghosszabbítása felmerült lehetőségként. Az akkori jobboldali városvezetés megkérdezte a környéken élőket, mi lenne a véleményük arról, hogy a Somogyi útra visszakerüljön a villamosforgalom. A helyiek ezt egyértelműen nem támogatták, és emiatt az önkormányzat vezetése nem járult hozzá azokhoz a tervekhez, amelyek visszahelyezték volna a Somogyi útra a 19-es és 49-es villamosokat – jelentette ki Szabó.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség

Elmondta, a Vasút utcában lévő 19-es, 49-es végállomás nem megfelelő és nem alkalmas a pesti fonódó villamoshálózat forgalmának elvezetésére.

Mindenféleképpen át kell gondolni ezt a nyomvonalat, és meg kell kérdezni a környéken élőket arról újra, mit gondolnának arról, ha a villamos ismét a Somogyi úton járna, a régi nyomvonal mentén

– tette hozzá. Kiemelte, vannak további alternatívái is, a Vasút utcából az Etele téren keresztül is át lehetne vezetni a villamost a tervezett végállomásba.

Számomra érthetetlen, hogy a városvezetés miért kezdett politikai csatározásba. A Karácsony Gergely vezette főváros elkészítette ezeket a koncepciókat, Újbuda baloldali vezetése pedig politikai csatározásba kezd a főváros jelenlegi vezetésével, és üzengetünk képviselő-testületi határozatban egymásnak, miközben az újbudai emberek érdekét éppen az szolgálná, ha folytatódna az Etele tér fejlesztése

– jelentette ki a politikus. Szabó szerint a villamosvonal átépítése mellett fontos, hogy az Etele tér funkció nélküli terei, mint a régi Kelenföldi pályaudvar épülete előtti térkőrengeteg, megújuljon.

A közösségi médiában megszólalt Vitézy Dávid is, aki elmondta,