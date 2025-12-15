Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha békepárti kormányt választunk, béke lesz, ha Brüsszel-párti kormányt választunk, háború lesz + videó

schmidt máriaterror háza múzeummolnár attila károlynyugat

Visszafoglalás Schmidt Máriával – Vége a nyugati uralomnak + videó

Neves vendég érkezett podcastműsorunkba, Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója. A Visszafoglalásban két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly a főigazgatóval a nagyhatalmi viszonyokról, a Pax Americana fogalmáról – ami latinból ered, és azt jelenti, hogy „Amerikai béke” – , múltjáról és jövőjéről, a Nyugat uralmának hanyatlásáról is tűpontos értékelés született. Hogy mi ennek az oka, történelmi tényeken keresztül vezette le vendégünk és házigazdái a Visszafoglalásban, amelyből a háború és béke kérdésének alapos elemzése sem maradt ki.

Munkatársunktól
2025. 12. 15. 16:32
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Adásunk elején tette fel a kérdést Megadja Gábor, hogy miként néznek ki napjainkban a nagyhatalmi viszonyok. Visszautalt arra, hogy az 1990-es évek elején joggal beszélhettünk a Pax Americana fogalmáról, de ez hogy áll most?

Schmidt Mária szerint erre az időszakra visszatekintve nemcsak a Pax Americana létéről beszélhetünk, hanem a Nyugatnak a hosszú évszázadok óta tartó arról a fejezetéről, amikor Amerikának a hegemóniáját senki sem kérdőjelezte meg. A főigazgató szerint ez most véget ér, és valójában a Nyugatnak a dominanciája is erre a sorsra jut, ami azt jelenti,  hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a világot a nyugati elvek, a nyugati erkölcsi megfontolások, jogi szabályok, elképzelések szerint rendezték be, ezt mindenki elfogadta, mindenki ehhez igazodott, viszont most valami új fog elkezdődni, ami ennek véget vet. Hogy ebből megmarad-e valami, azt nem tudja, de abban biztos, hogy a nyugati uralom dominanciája véget fog érni, ez egészen biztos – tette hozzá. 

Arra is emlékeztetett, a mi világunkat ez határozta meg, valamint az is, hogy a Kelettel, Ázsiával nem kell számolni – mintha bóvli kategória lenne –, az nem egy olyan hely, amely valamilyen módon virágzó fejlődés előtt állna. Mint fogalmazott, ez lényegében az 1970-es évekig , az 1980-as évek fordulójáig így volt, viszont Kína tekintetében az 1980-as évek végéig 800 millió embert hoztak ki a mélyszegénységből, amire senki nem volt képes.

Molnár Attila Károly felvetette, hogy Magyarországot több írásban is egyfajta kompországként jellemezték, amely ide-oda sodródik, de hol lesz a helyünk ezután ? Van egy keresztény és kulturális szimpátia, de a napi politikában folyamatosan ütközünk a nyugati országokkal gazdasági és politikai szempontokban. Fenntartható-e ez a felemás helyzet, vagy lesz megoldás erre ?

A Terror Háza Múzeum főigazgatója mosolyogva úgy válaszolt, szerinte az jó, ha lökődünk a két part között, visszautalt arra, hogy a kereszténység felvételével egyértelműen bekapcsolódtunk a nyugati kultúrkörbe, de azért azok a zsigeri meghatározottságok, amit a nomád életből hoztunk magunkkal, azok sokáig meghatároztak minket és véleménye szerint most is bennünk van, mint például a szabadságnak a végletekig való megélése és követelése, ami láthatóan a nyugati világban nem egy ilyen jelentős érték. Az adásban elhangzott, lényegében ez a törzsi szerkezet sok országban nincs meg, holott ez az alapja vélhetően a magyar államszerkezet kialakulásának, az államról való gondoskodásnak. Schmidt Mária szerint a magyarok túlélését ez a törzsi szerkezet biztosítja, mert azok az államok, amelyek lemondanak erről, bár hívhatjuk nemzeti öntudatnak, nemzeti identitásnak, azok nem találnak saját tudatot, pláne ha már gyakorlatilag nincs közös istenhit sem, akkor talajtalanná válnak és a jövőjük is erősen kérdéses, ez látható Nyugat-Európában, ugyanakkor mi, magyarok nem vesztettük el identitásunkat, majd szóba került a szuverenitás is.

Bár történelemről és eszmetörténetről szól a Visszafoglalás, de napjaink központi kérdései mellett sem mentek el szó nélkül adásunkban. Olyan fontos dolgokat is megvitattak, mint mi lesz a NATO-val? Kivonul-e Amerika a lustaságban tengődő Nyugat-Európából? Ki a nyertese és a vesztese a háborúnak? Mi lesz Ukrajnával? Fontos témák, erős, velős gondolatok igazi szakértőktől a Visszafoglalásban. 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.