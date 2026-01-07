nagy mártonLiszt Ferenc nemzetközi repülőtérgulyás gergelynemzetgazdasági miniszter

Óriási bejelentést tett Nagy Márton: megkezdődött a ferihegyi gyorsvasút építésének előkészítése

Régóta várt, történelmi léptékű fejlesztés kapott zöld jelzést a kormány döntésével. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette: elindult a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre vezető gyorsvasút fejlesztésének előkészítése, és megjelent a beruházásra vonatkozó koncessziós kiírás. A projekt nemcsak a fővárosiak, hanem minden magyar utazó életét megkönnyíti majd, hiszen a Nyugati pályaudvarról mindössze 19 perc alatt elérhetővé válik a reptér.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 11:53
Újabb lépéssel közelebb a reptéri gyorsvasúthoz. Elindul a repülőtéri gyorsvasút fejlesztésének előkészítése, megjelent a koncessziós kiírás – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon szerda délelőtt. A kormányzati szándék egyértelmű: modern, gyors és versenyképes összeköttetést teremteni a belváros és a repülőtér között. A koncessziós kiírás már elérhető az Európai Unió hivatalos oldalán, ami jelzi, hogy a folyamat visszafordíthatatlanul elindult. A nyertes feladata lesz a teljes kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése, az engedélyek beszerzése, valamint a beruházás megvalósítása és üzemeltetése.

Újabb lépéssel közelebb a reptéri gyorsvasúthoz, megjelent a koncessziós kiírás. / Fotó: Vémi Zoltán
Jelentős fejlesztések a reptérnél

A fejlesztés méretei lenyűgözőek. A beruházás Budapest és Pest vármegye területét érinti, mintegy 27 kilométeres kétvágányú, villamosított vasútvonal kiépítését foglalja magában. A tervek szerint a vonatok sebessége nyolcvan és kétszáz km/h között változhat, ami garantálja a gyorsaságot.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a részletekről szólva kiemelte: a beruházás nem terheli az államkasszát. 

Állami forrásra nincs szükség, ez a koncesszió fenntartja saját magát, sőt a koncesszor fog díjat fizetni a magyar államnak

 – hangsúlyozta a tárcavezető. 

Ez a modell biztosítja, hogy a fejlesztés gazdaságilag is fenntartható legyen.

Az utasoknak a legfontosabb hír a menetidő drasztikus csökkenése. 

A vonatok öt-tíz perces gyakorisággal járnak majd, és mindössze 19 perc alatt teszik meg a távot a Nyugati pályaudvar és a repülőtér között. 

A tervezett jegyár három- és négyezer forint körül alakul, ami versenyképes alternatívát kínál a taxihoz vagy az autózáshoz képest. A becslések szerint naponta mintegy 33 ezer utas veszi majd igénybe a szolgáltatást.

A beruházás stratégiai jelentősége túlmutat a fővároson. A hálózatba kapcsolással a Liszt Ferenc repülőtér könnyebben elérhetővé válik az ország távolabbi pontjairól, például Debrecenből vagy Győrből is. Tekintve, hogy a reptér forgalma idén megközelíti a húszmillió főt, és a cél a harmincmilliós utasszám elérése, a gyorsvasút megépítése elengedhetetlen feltétele a további fejlődésnek. A mintegy egymilliárd eurós fejlesztés várhatóan hat év alatt készül el.

 

Borítókép: Nagy Márton (Fotó: MTI/Komka Péter)

