miniszterelnöktisza pártmagyar péterorbán viktor

Orbán Viktor újabb platformon utasította maga mögé a Tisza Pártot

Először az offline, most pedig már az online térben is csak kullog a miniszterelnök után Magyar Péter.

Munkatársunktól
2026. 01. 07. 11:59
Orbán Viktor Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megdöbbentően kevés, alig több mint ötezer feliratkozót sikerült a Tisza Pártnak összegyűjtenie a párt Viber levelező csoportjába. Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy Orbán Viktor chatcsatornájának alig néhány nap alatt több mint százezer tagja lett.

Forrás: Magyar Nemzet
Forrás: Magyar Nemzet

A százezer fölötti csatlakozóval pedig Orbán Viktoré lett messze a legnagyobb Facebook Messenger-csatorna Magyarországon, ami egy direkt kommunikációs kapcsolatot jelent a miniszterelnök és a követői között, hiszen a csatlakozók egyenesen Orbán Viktortól kapnak üzeneteket az ország sorsát érintő legfontosabb fejleményekről.

Ez is egy újabb bizonyítéka annak, hogy Magyar Péter minden törekvése ellenére is a miniszterelnök árnyékában éli a mindennapjait. Nem véletlen, hogy a Tisza Párt elnöke a beszédeiben szinte megszállottként emlegeti a magyar miniszterelnököt, mintha rajta kívül nem is létezne más ebben az országban. 

Ez a fajta politikai megszállottság azonban nemcsak unalmas, hanem árulkodó is. Magyar Péternek valójában nincs mondanivalója Magyarországról. Nincs elképzelése a gazdaságról, a családokról, a fiatalokról, a vidék jövőjéről vagy az ország nemzetközi mozgásteréről. Amint arra Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője rámutatott, Magyar Péternek vízió helyett egyszemélyes sérelme van, amelyből bosszúvágy fakad.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRába Tímea

A normalitás hangja

Bayer Zsolt avatarja

Igen, Rába Tímeától. Igen, éppen tőle.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu