Orbán Viktor újabb platformon utasította maga mögé a Tisza Pártot

Megdöbbentően kevés, alig több mint ötezer feliratkozót sikerült a Tisza Pártnak összegyűjtenie a párt Viber levelező csoportjába. Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy Orbán Viktor chatcsatornájának alig néhány nap alatt több mint százezer tagja lett.

Forrás: Magyar Nemzet Forrás: Magyar Nemzet

A százezer fölötti csatlakozóval pedig Orbán Viktoré lett messze a legnagyobb Facebook Messenger-csatorna Magyarországon, ami egy direkt kommunikációs kapcsolatot jelent a miniszterelnök és a követői között, hiszen a csatlakozók egyenesen Orbán Viktortól kapnak üzeneteket az ország sorsát érintő legfontosabb fejleményekről.