Zátonyra futott egy hajó a Dunán

Majdnem napra pontosan egy éve történt, hogy 2024 november végén megfeneklett egy takarmány célra gabonát szállító, szlovák honosságú uszály a dunaföldvári híd lábától pár méterre. A rendőrség akkor eljárást indított a zátonyra futott hajó vezetője ellen, illetve egy időre teljes közlekedési zárlatot is elrendeltek a keresztbe fordult jármű miatt – idézte fel a Duol.

A zátonyra futott szlovák hajó (Fotó: Duol/Gallai Péter)

Akkor hat nap után, a sokadik próbálkozásra, két tolóhajó segítségével és több órás művelet után sikerült kiszabadítani kényszerfogságából a szerencsétlenül járt uszályt. Most ismét „áldozatot szedett" az alacsony vízállású folyó Dunaföldvárnál, ezúttal a település felőli oldalhoz közel, a kemping magasságában

zátonyra futott egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító, a Bonavia.

A lap a BRFK kommunikációs osztályától megtudta, a most szerencsétlenül járt legénység megdöntötte a tavalyi kényszerfogság idejét, ugyanis december 2-án feneklettek meg. Szerencsére sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem keletkezett, és folyamatban van a megfeneklett hajó kiszabadítása is – közölte a kapitányság, és hozzátették, szabálysértési eljárás indult az eset miatt.

A baleset óta a Duna folyamatosan apad, de a következő napokban komolyabb emelkedés várható, így önerőből is kiszabadulhat a megfeneklett hajó.

