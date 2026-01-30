belügyminisztériumjáróbeteg-ellátáskórházfinanszírozás

A kormány célja a kórházak működési környezetének és pénzügyi helyzetének javítása

A járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedéseket tesz a kabinet.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 30. 20:04
A kormány a magyar emberek minél magasabb szintű egészségügyi ellátására és az ellátás minél kiegyensúlyozottabb működtetésére törekszik. Éppen ezért folyamatosan egyeztetve a beszállítókkal, betartva ígéretünket, ágazati prioritás a kórházak működési környezetének és a likviditási helyzetének javítása, valamint az egészségügy átláthatóbb működtetése – írta a Belügyminisztérium közleményében.

Zalaegerszeg, 2024. január 24. Folyosó a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház közel 460 millió forintból korszerűsített pózvai pszichiátriai osztályán az avatás napján, 2024. január 24-én. MTI/Katona Tibor
Illusztráció (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A kommüniké kiemeli: a kormány két ütemben 95,5 milliárd forint működési támogatást biztosít a 2025. december 31-én lejárt kötelezettségállománnyal rendelkező állami, önkormányzati és egyházi fenntartású fekvő- és járóbeteg-szakellátó intézmények, valamint az orvostudományi egyetemek klinikai központjainak.

 

A működési támogatás célja az egészségügyi szolgáltatók likviditásának fenntartása, a szállítói tartozások kiegyenlítése.

 

A támogatás első, 80 milliárd forintos részletét az intézmények jelen intézkedéssel kapják meg, míg a fennmaradó 15,5 milliárd forint kifizetése várhatóan márciusban történik meg – olvasható a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Polyák Attila)

 


