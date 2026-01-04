A világ egyik legpusztítóbb rovarfaja egész Európát fenyegeti, hazánk sem kivétel

Veszélyesen gyorsan terjedő, invazív rovarfaj jelent meg Európában: a vörös tűzhangya. A kontinens ökoszisztémáját, mezőgazdaságát és városi életét egyaránt fenyegeti a rovar jelenléte, amelyet a kutatók a világ egyik legpusztítóbb inváziós fajaként tartanak számon.

Fotó: Pexels

A vörös tűzhangya Dél-Amerikából származik, Európában legutóbb Olaszország déli részein azonosították nagyobb kolóniáit, ahol több ezer egyedből álló fészkeket is találtak.

A kutatók attól tartanak, hogy amennyiben a terjedését nem sikerül időben megfékezni, a faj a mediterrán térségekből kiindulva Európa nagy részén megjelenhet.

A vörös tűzhangya a rendkívüli alkalmazkodó képessége miatt különösen veszélyes. Képes megtelepedni mezőgazdasági területeken, gyepes területeken, kertekben, parkokban, de akár városi környezetben, utak mentén és épületek közelében is. Fészkei a talajban alakulnak ki, gyakran nagy kiterjedésű bolyok formájában, amelyek bolygatják a talajszerkezetet és kiszorítják az őshonos rovarfajokat, ugyanakkor mezőgazdasági szempontból is kockázatokat hordoz, de az állatokat, mi több, az embert is veszélyezteti.

Csípése rendkívül fájdalmas, égő érzéssel jár, és egyes esetekben súlyos allergiás reakciót, akár anafilaxiás sokkot is kiválthat.

A faj az elektromos berendezésekben és infrastruktúrában is kárt tehet, mivel vonzza az elektromos mező, és előszeretettel fészkel kapcsolószekrényekben, kábelcsatornákban.

