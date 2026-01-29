balesetkarambolNyíregyháza

Balesettel kezdődött a nap, teljes útzár az M3-ason

Terelik a forgalmat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 29. 6:56
Összeütközött egy kisbusz és egy személygépkocsi az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Nyíregyháza közelében csütörtök hajnalban – hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A helyszínelés idejére a 224-es kilométerszelvénynél a pályaszakaszt teljes szélességében lezárták.

A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt. A helyszínre mentő is érkezett. Az Útinform azt írta, a rendőrség a Nyíregyháza-Nyugat csomópontban leterelik a járműveket.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


