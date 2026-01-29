időjárásidőjárás-előrejelzéseső

Ránk szakad az ég csütörtökön, az esernyőt ne hagyja otthon

Már nem hó, hanem eső fog esni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 6:18
Nagyrészt borult, több helyen párás időre számíthatunk csütörtökön – erről ír honlapján a HungaroMet. Előrejelzésük szerint napközben egyre inkább hazánk északi, északkeleti felére helyeződik a többnyire esőt okozó csapadékzóna, miközben lassan gyengül is. 

Csütörtökön országszerte eső várható (Forrás: HungaroMet)

Helyenként megélénkülhet az északiasra forduló szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 2 és 7 fok között valószínű, de elsősorban délen ennél magasabb értéket is mérhetünk. Késő este 0, plusz 5 fok várható. A hét hátra levő időjárásáról részletesebben a Magyar Nemzet erre létrehozott felületén olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


