Visszatér a havazás, nincs vége a télnek + videó

Csapadékos a nap időjárása, lesz hely az országban, ahol az esőt havazás váltja fel. Melegünk sem lesz: késő este alig emelkedik nulla fok fölé a hőmérséklet.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 17:02
Erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként párás maradhat az idő – közölte a HungaroMet.

Többfelé várható havazás (Forrás: HungaroMet)

A kisebb esőket késő délutánig, estig az Északi-középhegység térségében havazás, illetve vegyes halmazállapotú csapadék váltja.

Elsősorban Borsod térségében és a hegyvidéki részeken hullhat

néhány centiméteres friss hó.

Estétől kiterjedt csapadékzóna érkezik az ország fölé, a magasan fekvő területeken pedig megélénkül a szél is.

Csütörtökön egyre inkább hazánk északi, északkeleti felére helyeződik a csapadékzóna, miközben gyengül is.

Helyenként megélénkülhet a keletiesre, míg csütörtökön az északiasra forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön

nagyrészt 1 és 8 fok között valószínű,

de délen, ahol szakadozottabbá válik a felhőtakaró, ennél magasabb értéket is mérhetünk.

A következő napok időjárásáról a Magyar Nemzet oldalán olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János)


