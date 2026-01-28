Visszatér a havazás, nincs vége a télnek + videó

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként párás maradhat az idő – közölte a HungaroMet.

Többfelé várható havazás (Forrás: HungaroMet)

A kisebb esőket késő délutánig, estig az Északi-középhegység térségében havazás, illetve vegyes halmazállapotú csapadék váltja.

Elsősorban Borsod térségében és a hegyvidéki részeken hullhat

néhány centiméteres friss hó.

Estétől kiterjedt csapadékzóna érkezik az ország fölé, a magasan fekvő területeken pedig megélénkül a szél is.

Csütörtökön egyre inkább hazánk északi, északkeleti felére helyeződik a csapadékzóna, miközben gyengül is.

Helyenként megélénkülhet a keletiesre, míg csütörtökön az északiasra forduló szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön

nagyrészt 1 és 8 fok között valószínű,

de délen, ahol szakadozottabbá válik a felhőtakaró, ennél magasabb értéket is mérhetünk.

