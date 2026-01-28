havazásidőszél

Itt az újabb hideghullám: napközben havazhat, estére viszont elázik az ország 

Borult égbolt, egyre többfelé eső, az északi hegyvidéken viszont hó és vegyes csapadék nehezítheti a közlekedést – estétől kiterjedt csapadékzóna söpör végig az országon.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 6:24
Erősen felhős, sokfelé borult idő várható, napközben egyre több helyen ered el kisebb eső. Az Északi-középhegység térségében azonban havazásra, vegyes halmazállapotú csapadékra, sőt átmeneti ónos esőre is számítani kell. Borsodban és a magasabban fekvő hegyvidéki területeken néhány centiméteres hótakaró is kialakulhat – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Szerda délutáni időjárás Forrás: HungaroMet

Estétől délnyugat felől összefüggő csapadékmező érkezik, ekkor már északkeleten is inkább az eső válik meghatározóvá. A szél keletiesre fordul, helyenként megélénkül, a hegyvidéken erős lökések sem kizártak.

A nappali csúcshőmérséklet az ország nagy részén 4–10 fok között alakul, ugyanakkor az Északi-középhegységben, az Észak-Alföldön – beleértve a főváros térségét –, valamint az északnyugati határvidéken több fokkal hidegebb is lehet.

A légköri változások nem terhelik meg jelentősen a szervezetet, ugyanakkor a hajnali fagy és a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi panaszokat: fokozódhat a fájdalom és csökkenhet a mozgástartomány. Az érintett testrészek reggeli átmozgatása sokat segíthet. A párásság a légúti betegek tüneteit is ronthatja, ráadásul a nedves idő kedvez a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak, ezért ilyenkor gyakoribbak a légúti megbetegedések. Ezek megelőzésében kiemelten fontos a fokozott higiénia – derül ki a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzéséből

Hidegfronttal zárul a hét

Csütörtökön kezdetben sokfelé esik, délutánra azonban már főként az északi térségekben lesz csapadék. Délen rövid időre a nap is előbújhat, miközben párás marad a levegő. A hőmérséklet jellemzően +5 fok körül alakul. 

Pénteken borult, nedves idő várható, elszórtan szitálás is előfordulhat. Az északnyugati szél egyre többfelé megélénkül, a nappali maximumok továbbra is 5–6 fok körül maradnak – írja a Köpönyeg.

Szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, a szitálást egyre több helyen hószállingózás válthatja fel. Az északi szél megerősödik, hideg levegő áramlik fölénk, délután már csak +1, +3 fok várható.

Vasárnap északkelet felől szakadozik a felhőzet, többfelé kisüt a nap, ugyanakkor délnyugaton borongós maradhat az idő, ahol újabb hószállingózás sem kizárt. A hőmérséklet 0 fok közelébe csökken.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MTI/Belügyminisztérium)

               
       
       
       

