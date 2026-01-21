havazásJapánOroszországKínakamcsatka

Hótakaró alatt az ország: városokat temetett be a hatvan éve nem látott mennyiségű hó + videó

Oroszország egyes részeit több mint két méter hó borítja, miután az elmúlt évtizedek legerősebb havazása sújtotta a térséget. Az orosz tél még az oroszokat is meglepte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 8:03
2026. január 19-én az elmúlt 60 év legerősebb havazása látható Kamcsatkán Fotó: ALEXANDER A. PIRAGIS Forrás: ANADOLU
Videók mutatják be a hideghullám utáni állapotot, amely rekordmennyiségű havat hozott Oroszország távol-keleti régiójába. Az autók vastag porhó alá temetve láthatók, míg más járművek hatalmas hóhalmok tetején állnak, amelyek az autók és az emberek fölé tornyosulnak – számolt be a USA Today.

Oroszország egyes részeit több mint két méter hó borítja (Fotó: AFP /Alexander A. Piragis)
Oroszország egyes részeit több mint két méter hó borítja. Fotó: AFP /Alexander A. Piragis

A mostani vihar az elmúlt hatvan év legnagyobb havazását hozta

 – közölte a Reuters.

A hideg levegőt az Északi-sarkvidék felől a térségbe áramló légtömeg hozta, amely egyszerre fejti ki hatását Kelet-Oroszországban és Ázsiában, mindeközben egy második hullám pedig Kelet-Európát érinti. A rekordhavazás a világ más részein is komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben.

A téli vihar miatt Ázsiában is megbénult a közlekedés: Japán északnyugati részén minden járatot töröltek.

Miközben Kína egyik legnagyobb városában, Sanghajban csak enyhe hóesés volt, az időjárás miatt Kína több térségében utakat kellett lezárni. A Japán Meteorológiai Ügynökség arra kérte a lakosságot, hogy minden nem létfontosságú utazást halasszanak el.

Hatalmas hófalak Oroszország távol-keleti vidékén

Oroszország távol-keleti térségében, a Kamcsatka félszigeten több méter magas hóhegyek torlaszolták el a házak bejáratait, és autókat temettek maguk alá. A januárban lehullott, helyenként kétméteres hómennyiséget már decemberben is egy rendkívül kiadós havazás előzte meg: akkor 3,7 méternyi havat mértek az időjárási megfigyelőállomások adatai szerint – írja a Reuters.

Számos jármű szinte nyomtalanul eltűnt a hó alatt, a terepjárók is csak nehezen találtak kapaszkodót, sok esetben pedig teljesen mozgásképtelenné váltak. A lakók közben keskeny járatokat vájtak a hóban, hogy egyáltalán elérjék a társasházak bejáratait. A kikötővárosban, Petropavlovszk–Kamcsatszkijban olyan felvételek is készültek, amelyeken a helyiek a közlekedési lámpák mellett, hófalak tetején sétálnak, néhányan pedig játékos kedvükben leugrálnak a hatalmas hókupacokról.

„Olyan az egész, mintha homokdűnék között járnánk” – fogalmazott Polina Tuicsijeva helyi lakos és blogger a Moszkvától mintegy 6800 kilométerre keletre fekvő Petropavlovszk–Kamcsatszkijban.

 

Borítókép: Az elmúlt hatvan év legerősebb havazása volt Kamcsatkán (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

