Hótakaró alatt az ország: városokat temetett be a hatvan éve nem látott mennyiségű hó + videó

A mostani vihar az elmúlt hatvan év legnagyobb havazását hozta

– közölte a Reuters.

A hideg levegőt az Északi-sarkvidék felől a térségbe áramló légtömeg hozta, amely egyszerre fejti ki hatását Kelet-Oroszországban és Ázsiában, mindeközben egy második hullám pedig Kelet-Európát érinti. A rekordhavazás a világ más részein is komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben.

A téli vihar miatt Ázsiában is megbénult a közlekedés: Japán északnyugati részén minden járatot töröltek.