Szó szerint kiugranak az ablakon kenyérért a hótól megbénult városban + videó

Apokaliptikus állapotokat hozott a brutális havazás Kamcsatkán: az udvarokat az első emeletig betemette a hó, az ajtók nem nyílnak, a hókotrók pedig nem győzik a munkát.

2026. 01. 18. 21:45
Több méter vastag hó borította be a Kamcsatka félszigetet, a rendkívüli időjárásban két ember életét vesztette. A térségben bezárták az iskolákat, sokakat home office-ba küldtek, miközben több üzletben már élelmiszerhiány tapasztalható.

This grab from a handout footage released by the Russian Ministry of Emergency Situations on January 15, 2026, shows Russian rescuers digging houses out from deep snow in the far-east Kamchatka region. Local emergency services declared an emergency situation amid a record snowstorm and said that two people have died over the past 24 hours due to "roof avalanches". Classes were cancelled in schools and many businesses switched to remote working. (Photo by Handout / RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Ministry of Emergency Situations" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
 Mentőalakulatok ásnak ki házakat a mély hóból a Kamcsatka régióban Fotó: AFP/RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MIN

A Kamcsatka félszigetet szinte teljes egészében hó borítja. A MetFigyelő beszámolója szerint 

egyes területeken a hóréteg vastagsága a három métert is eléri. 

A helyzet súlyos, az ítéletidőben két ember vesztette életét a tetőkről lezúduló hó miatt.

Ennek ellenére akadnak olyanok is, akik az apokaliptikus körülmények között is igyekeznek meglátni a pozitívumokat. 

A kamcsatkai Petropavlovszk lakói szó szerint az ablakon át jutnak ki otthonukból, hogy kenyeret vásároljanak, miután a rendkívüli havazás megbénította a várost.

Az udvarokat az első emeletig betemette a hó, az ajtók nem nyílnak, a hókotrók pedig nem bírják a tempót – írja a NEXTA.

A hatóságok korábban figyelmeztettek:

az ablakon kiugrani életveszélyes, a hó alatt kerítések, autók és éles fémtárgyak rejtőzhetnek, és fennáll az elakadás veszélye is. 

A vírusként terjedő videók szerint azonban sokan figyelmen kívül hagyják az intelmeket. A fiatalok többméteres hóba ugranak ki a lakóház ablakából, egyesek fejessel, mások szaltózva landolnak.

Az alább videóban több „versenyző” produkcióját is megcsodálhatjuk:

Borítókép: Többméteres hó lepte el a Kamcsatka félszigetet (Forrás: AFP)


