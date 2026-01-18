Szó szerint kiugranak az ablakon kenyérért a hótól megbénult városban + videó

Több méter vastag hó borította be a Kamcsatka félszigetet, a rendkívüli időjárásban két ember életét vesztette. A térségben bezárták az iskolákat, sokakat home office-ba küldtek, miközben több üzletben már élelmiszerhiány tapasztalható.

Mentőalakulatok ásnak ki házakat a mély hóból a Kamcsatka régióban Fotó: AFP/RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MIN

A Kamcsatka félszigetet szinte teljes egészében hó borítja. A MetFigyelő beszámolója szerint

egyes területeken a hóréteg vastagsága a három métert is eléri.

A helyzet súlyos, az ítéletidőben két ember vesztette életét a tetőkről lezúduló hó miatt.

Ennek ellenére akadnak olyanok is, akik az apokaliptikus körülmények között is igyekeznek meglátni a pozitívumokat.

A kamcsatkai Petropavlovszk lakói szó szerint az ablakon át jutnak ki otthonukból, hogy kenyeret vásároljanak, miután a rendkívüli havazás megbénította a várost.

Az udvarokat az első emeletig betemette a hó, az ajtók nem nyílnak, a hókotrók pedig nem bírják a tempót – írja a NEXTA.

🍞 Residents of Petropavlovsk-Kamchatsky are jumping out of windows to buy bread



Not a metaphor. Literally through windows. After an extremely heavy snowfall, the city has been effectively paralyzed: courtyards are buried up to the first floor, doors won’t open, and… https://t.co/zH0LZHIoKj pic.twitter.com/STQTZzHtYg — NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2026

A hatóságok korábban figyelmeztettek:

az ablakon kiugrani életveszélyes, a hó alatt kerítések, autók és éles fémtárgyak rejtőzhetnek, és fennáll az elakadás veszélye is.

A vírusként terjedő videók szerint azonban sokan figyelmen kívül hagyják az intelmeket. A fiatalok többméteres hóba ugranak ki a lakóház ablakából, egyesek fejessel, mások szaltózva landolnak.

🌨️ A resident of Kamchatka left his home through the… window, jumping into a huge snowdrift



The region has been buried under snow. Locals joke that this is what going to the store looks like now. pic.twitter.com/3gBIiDiWJK — NEXTA (@nexta_tv) January 14, 2026

Az alább videóban több „versenyző” produkcióját is megcsodálhatjuk:

Borítókép: Többméteres hó lepte el a Kamcsatka félszigetet (Forrás: AFP)