Szó szerint kiugranak az ablakon kenyérért a hótól megbénult városban + videó

Több méter vastag hó borította be a Kamcsatka félszigetet, a rendkívüli időjárásban két ember életét vesztette. A térségben bezárták az iskolákat, sokakat home office-ba küldtek, miközben több üzletben már élelmiszerhiány tapasztalható.
A Kamcsatka félszigetet szinte teljes egészében hó borítja. A MetFigyelő beszámolója szerint
egyes területeken a hóréteg vastagsága a három métert is eléri.
A helyzet súlyos, az ítéletidőben két ember vesztette életét a tetőkről lezúduló hó miatt.
Ennek ellenére akadnak olyanok is, akik az apokaliptikus körülmények között is igyekeznek meglátni a pozitívumokat.
A kamcsatkai Petropavlovszk lakói szó szerint az ablakon át jutnak ki otthonukból, hogy kenyeret vásároljanak, miután a rendkívüli havazás megbénította a várost.
Az udvarokat az első emeletig betemette a hó, az ajtók nem nyílnak, a hókotrók pedig nem bírják a tempót – írja a NEXTA.
A hatóságok korábban figyelmeztettek:
az ablakon kiugrani életveszélyes, a hó alatt kerítések, autók és éles fémtárgyak rejtőzhetnek, és fennáll az elakadás veszélye is.
A vírusként terjedő videók szerint azonban sokan figyelmen kívül hagyják az intelmeket. A fiatalok többméteres hóba ugranak ki a lakóház ablakából, egyesek fejessel, mások szaltózva landolnak.
Az alább videóban több „versenyző” produkcióját is megcsodálhatjuk:
Borítókép: Többméteres hó lepte el a Kamcsatka félszigetet (Forrás: AFP)
