lavinaOsztrák-Alpokhalálos áldozat

Lavinák pusztítottak az Alpokban

Ausztria középső részén lavina sodort el és ölt meg három cseh síelőt – közölte a rendőrség. A tragédia következtében szombatra nyolcra nőtt az osztrák alpesi térségekben elhunytak száma.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 9:34
Francia Alpok Fotó: MARINE LESPRIT Forrás: AFP
Az Alpokban a múlt hét óta sorra követelnek áldozatokat a lavinák, miután nagy mennyiségű hó hullott a térségben.

Halálos lavinák pusztítanak az Alpokban (Fotó: ELISE CABANE / Hans Lucas)
Halálos lavinák pusztítanak az Alpokban (Fotó: AFP/Elise Cabane)

A rendőrség tájékoztatása szerint Stájerország Murtal járásában egy lavina elsodort három embert egy hét cseh sítúrázóból álló csoportból, akiket a hó teljesen betemetett – írja a The Guardian.

A mentőegységeknek sikerült bemérniük az eltemetett áldozatokat, és részben kiásniuk őket

– közölték.

Az azonnali mentési erőfeszítések ellenére mindhárom személyt holtan találták meg.

Korábban szombaton, a Salzburg közelében fekvő Pongau térségében egy lavina egy másik, hét főből álló, pályán kívül síelő csoportot sodort el. A balesetben négy ember életét vesztette, egy további személy pedig súlyosan megsérült – számoltak be a mentők közlésére hivatkozva a helyi médiumok.

Szombaton korábban ugyanebben a térségben szintén egy másik lavina egy pályán kívül síelő embert sodort el.

Ismét számos lavina zúdult le, sajnálatos módon halálos következményekkel

– idézték Gerhard Kremsert, a pongaui hegyimentő-szolgálat vezetőjét.

„Ez a tragédia fájdalmasan rámutat a jelenlegi lavinahelyzet súlyosságára” – tette hozzá.

Kedden egy lavina megölt egy 13 éves cseh fiút, aki pályán kívül síelt az osztrák alpesi üdülőhelyen, Bad Gasteinben. Múlt vasárnap egy 58 éves sítúrázó vesztette életét egy lavinában a nyugat-ausztriai Tirol tartományban található Weerberg síközpontban. A szomszédos Svájcban egy német férfi halt meg lavinában, további négy ember pedig megsérült, miközben pénteken sífutás közben érte őket a hóomlás. A múlt hétvégén Franciaországban hat síelő vesztette életét, miután különböző alpesi síközpontokban lavinák sodorták el őket.

Borítókép: Alpok (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

