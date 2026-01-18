Lavinák pusztítottak az Alpokban

A rendőrség tájékoztatása szerint Stájerország Murtal járásában egy lavina elsodort három embert egy hét cseh sítúrázóból álló csoportból, akiket a hó teljesen betemetett – írja a The Guardian.

A mentőegységeknek sikerült bemérniük az eltemetett áldozatokat, és részben kiásniuk őket

– közölték.

Az azonnali mentési erőfeszítések ellenére mindhárom személyt holtan találták meg.

Korábban szombaton, a Salzburg közelében fekvő Pongau térségében egy lavina egy másik, hét főből álló, pályán kívül síelő csoportot sodort el. A balesetben négy ember életét vesztette, egy további személy pedig súlyosan megsérült – számoltak be a mentők közlésére hivatkozva a helyi médiumok.