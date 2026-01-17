Több halálos áldozata is van a lavináknak a népszerű osztrák síterep közelében

Két lavina is lecsapott szombat délután Pongau térségében, a mentésben hatalmas erők vettek részt, öt ember életét vesztette – írja a Heute, a helyi hegyimentőkre hivatkozva.
A hógörgeteg sítúrázók két csoportját lepte meg körülbelül 2200 méteres magasságban.
Az első lavina egy házaspár hölgytagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kimenteni a hó alól. Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, és közülük négyen meghaltak, kettőt pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba.
Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében emlékeztetett arra, hogy a térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt.
A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg
– tette hozzá.
A hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is keletkeztek szombaton – nem utolsósorban a téli sportolók tevékenysége miatt -, de azok nem követeltek áldozatokat.
Borítókép: A Salzburgi Hegyimentő Szolgálat által közzétett képen egy lavina helyszíne látható Bad Hofgastein közelében Forrás: AFP
