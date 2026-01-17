lavinaáldozatbad hofgasteinsalzburgi hegyimentő szolgálat

Több halálos áldozata is van a lavináknak a népszerű osztrák síterep közelében

Másfél órán belül két halálos lavina csapott le ugyanazon a térségen belül – öt ember meghalt, többeket életveszélyes sérülésekkel kórházba szállítottak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 17. 22:17
Fotó: -
Két lavina is lecsapott szombat délután Pongau térségében, a mentésben hatalmas erők vettek részt, öt ember életét vesztette – írja a Heute, a helyi hegyimentőkre hivatkozva.

A skier slides down a slope near the water reservoir in the skiing region Kitzbuehler Alpen, Hollersbach, Austrian province of Salzburg, on November 27, 2022. (Photo by KERSTIN JOENSSON / AFP)
Illusztráció Fotó: KERSTIN JOENSSON / AFP

A hógörgeteg sítúrázók két csoportját lepte meg körülbelül 2200 méteres magasságban. 

Az első lavina egy házaspár hölgytagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kimenteni a hó alól. Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, és közülük négyen meghaltak, kettőt pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében emlékeztetett arra, hogy a térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt. 

A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg

– tette hozzá.

A hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is keletkeztek szombaton – nem utolsósorban a téli sportolók tevékenysége miatt -, de azok nem követeltek áldozatokat.

Borítókép: A Salzburgi Hegyimentő Szolgálat által közzétett képen egy lavina helyszíne látható Bad Hofgastein közelében Forrás: AFP

               
       
       
       

