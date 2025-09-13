Rendkívüli

Földrengés volt Kamcsatkán, cunamitól tartanak

Erős földrengés az orosz partoknál: a Távol-Keletet 7,4-es erősségű rengések rázták meg. Cunami kialakulásának veszélyére figyelmeztettek a szakemberek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 6:05
Légi felvétel a Severo-Kurilsk városáról, amelyet elöntött a 2025. július 30-án Oroszország Kamcsatka-félszigetét sújtó 8,8-as erősségű földrengés által kiváltott szökőár - illusztráció Fotó: KAMCHATKA OF GEOPHYSICAL SURVEY Forrás: ANADOLU
 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Oroszország távol-keleti, Kamcsatka régióját – számolt be a The Times of India.

Cunami
Cunamiveszélyre figyelmeztettek a korábbi földrengés során Japánban is Fotó: MICHIHIRO KAWAMURA / Yomiuri

A Csendes-óceáni Cunami Figyelőközpont figyelmeztetett, hogy a rengés epicentrumától 300 kilométeres körzetben veszélyes hullámok keletkezhetnek.

Júliusban egy 8,8-as erősségű földrengés rázta meg a Kamcsatkai-félszigetet, ami négy méter magas szökőárakat váltott ki a Csendes-óceánon.

A valaha mért legerősebb földrengések közé tartozó katasztrófa evakuálásokat váltott ki, Hawaii, Japán és más part menti régiókban magas készültséget rendeltek el, miközben a hatóságok felkészültek a lehetséges katasztrófára.

Japánban közel kétmillió lakosnak kellett magasabb területekre költöznie, miután a cunami-riadó gyorsan terjedt a régióban.

Bár a riasztásokat később visszavonták vagy lejjebb minősítették, a földrengés a 2011-es pusztító japán földrengés és cunami óta a legerősebb volt, amely több mint 15 000 ember életét követelte, és félelmet keltett egy hasonló katasztrófa megismétlődésétől.

Borítókép: Légi felvétel a Severo-Kurilsk városáról, amelyet elöntött a 2025. július 30-án Oroszország Kamcsatka-félszigetét sújtó 8,8-as erősségű földrengés által kiváltott szökőár - illusztráció (Fotó: AFP)

 

