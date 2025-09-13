Földrengés volt Kamcsatkán, cunamitól tartanak

7,7-es erősségű földrengés rázta meg Oroszország távol-keleti, Kamcsatka régióját – számolt be a The Times of India.

Cunamiveszélyre figyelmeztettek a korábbi földrengés során Japánban is Fotó: MICHIHIRO KAWAMURA / Yomiuri

A Csendes-óceáni Cunami Figyelőközpont figyelmeztetett, hogy a rengés epicentrumától 300 kilométeres körzetben veszélyes hullámok keletkezhetnek.

Júliusban egy 8,8-as erősségű földrengés rázta meg a Kamcsatkai-félszigetet, ami négy méter magas szökőárakat váltott ki a Csendes-óceánon.

A valaha mért legerősebb földrengések közé tartozó katasztrófa evakuálásokat váltott ki, Hawaii, Japán és más part menti régiókban magas készültséget rendeltek el, miközben a hatóságok felkészültek a lehetséges katasztrófára.