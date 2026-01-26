Elhalasztották a Jeges fürdést – új időpontot kapott a népszerű téli kihívás

A természet közbeszólt, így új időpontot kapott a tiszafüredi Jeges fürdés 2026-os eseménye – adta hírül a szoljon.hu.
Az elmúlt években közkedveltté vált téli fürdőkihívás kitalálói a körülmények miatt döntöttek a halasztás mellett.
A szervezők ezúttal egy különleges, jeles napra ütemezték át az eseményt, hogy még emlékezetesebb élményt nyújtsanak a résztvevőknek.
A Tisza-tavi településre érkezőket idén is izgalmas programokkal és a megszokott jeges kihívással várják.
A pontos dátumot és a további információkat ITT találja.
Borítókép: Újévi megmártózás a Tisza-tóban (Fotó: MTI)
