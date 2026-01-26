jeges fürdéseseményfürdés

Elhalasztották a Jeges fürdést – új időpontot kapott a népszerű téli kihívás

A szervezők a körülmények miatt halasztották el a rendezvényt, amelyet végül egy neves napra helyeztek át.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 14:10
A természet közbeszólt, így új időpontot kapott a tiszafüredi Jeges fürdés 2026-os eseménye – adta hírül a szoljon.hu

Jeges fürdés 2026: új dátumot kapott az extravagáns rendezvény. Fotó: Új Néplap/Pesti József

Az elmúlt években közkedveltté vált téli fürdőkihívás kitalálói a körülmények miatt döntöttek a halasztás mellett. 

A szervezők ezúttal egy különleges, jeles napra ütemezték át az eseményt, hogy még emlékezetesebb élményt nyújtsanak a résztvevőknek.

A Tisza-tavi településre érkezőket idén is izgalmas programokkal és a megszokott jeges kihívással várják.

A pontos dátumot és a további információkat ITT találja.

Borítókép: Újévi megmártózás a Tisza-tóban (Fotó: MTI)

               
       
       
       

