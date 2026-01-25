Súlyos közlekedési fennakadásokat okoz a téli vihar + videó

Elsősorban a fagyott eső okoz gondot, amely több centiméter vastag réteget képez a faágakon és villanyvezetékeken, leszakítva azokat. Az érintett államokban a helyi hatóságok közösségi melegedőket nyitottak azoknak, akiknek otthonában az áramszünet miatt fűtés sincs.

A vihar miatt csak vasárnap mintegy tízezer légi járatot töröltek, miután szombaton négyezer járat nem közlekedett, és a légitársaságok már hétfőre is bejelentettek további kétezer járattörlést.

New York LaGuardia repülőterén vasárnap csaknem az összes járatot törölték a havazás miatt, és különösen súlyosan érintett Texasban Dallas és Houston, valamint Georgia államban Atlanta repülőtere. A főváros, Washington repülőterein is számos járatot töröltek vagy késve tudnak indítani a havazás miatt – írta az MTI.

The strongest snowstorm in a decade is hitting the United States: power outages affecting 130,000 homes, 12,000 flights canceled, and a state of emergency declared in 21 states, with residents urged to stay home and store shelves running empty. pic.twitter.com/SpYo5aa6Ly — Sprinter Press (@SprinterPress) January 25, 2026

A havazás és jégeső miatt a közúti és vasúti közlekedés is akadozik. A viharzóna az ország délnyugati részétől az északkeleti államokig 3600 kilométeren hosszan húzódik.

A rendkívüli időjárás miatt 21 államban van érvényben veszélyhelyzet. Az ország északkeleti államaiban, a fővárostól, Washingtontól északra 30 centimétert jóval meghaladó friss havat várnak vasárnap, majd hétfőtől az előrejelzések szerint még hidegebbre fordul az idő, egész héten kemény fagyokkal.

Borítókép: Súlyos közlekedési fennakadásokat okoz a téli vihar az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)