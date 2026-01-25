havazásfagyott esővihar

Súlyos közlekedési fennakadásokat okoz a téli vihar + videó

Az Egyesült Államokban nagy területen áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat okozott a fagyott esővel és havazással kelet felé vonuló téli vihar vasárnap.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 16:33
Súlyos közlekedési fennakadásokat okoz a téli vihar az Egyesült Államokban Fotó: DANIEL SLIM Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ország déli államaiban a fagyott esőben már a vasárnap reggeli órákban meghaladta a 600 ezret az áramszünet által érintett háztartások száma, és a szám a várakozások szerint meghaladhatja az egymilliót. Texas, Louisiana, Tennessee és Mississippi államban regisztrálták a legtöbb áramszünetet. 

Súlyos közlekedési fennakadásokat okoz a téli vihar az Egyesült Államokban Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Súlyos közlekedési fennakadásokat okoz a téli vihar az Egyesült Államokban Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Elsősorban a fagyott eső okoz gondot, amely több centiméter vastag réteget képez a faágakon és villanyvezetékeken, leszakítva azokat. Az érintett államokban a helyi hatóságok közösségi melegedőket nyitottak azoknak, akiknek otthonában az áramszünet miatt fűtés sincs.

 A vihar miatt csak vasárnap mintegy tízezer légi járatot töröltek, miután szombaton négyezer járat nem közlekedett, és a légitársaságok már hétfőre is bejelentettek további kétezer járattörlést. 

New York LaGuardia repülőterén vasárnap csaknem az összes járatot törölték a havazás miatt, és különösen súlyosan érintett Texasban Dallas és Houston, valamint Georgia államban Atlanta repülőtere. A főváros, Washington repülőterein is számos járatot töröltek vagy késve tudnak indítani a havazás miatt – írta az MTI.

A havazás és jégeső miatt a közúti és vasúti közlekedés is akadozik. A viharzóna az ország délnyugati részétől az északkeleti államokig 3600 kilométeren hosszan húzódik. 

A rendkívüli időjárás miatt 21 államban van érvényben veszélyhelyzet. Az ország északkeleti államaiban, a fővárostól, Washingtontól északra 30 centimétert jóval meghaladó friss havat várnak vasárnap, majd hétfőtől az előrejelzések szerint még hidegebbre fordul az idő, egész héten kemény fagyokkal.

Borítókép: Súlyos közlekedési fennakadásokat okoz a téli vihar az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkötelező olvasmány

Kötelező olvasmány!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának vasárnapi blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu