Veszélyes trend terjed a hálószobákban

Egyre jobban terjed a szexuális teljesítményt, élményt vagy vágyat fokozó szerek használata az elmúlt években – hívta fel a figyelmet tanulmányában a Drogkutató Intézet. Mint írták, ennek ellenére sokan nincsenek tisztában ezek valódi hatásmechanizmusával és kockázataival. Ezek a szerek különböző módon befolyásolják az idegrendszert: a vérkeringést serkentik, mások a dopamin- vagy szerotoninszintet módosítják, így idézve elő fokozott izgalmi állapotot.

A szexuális élmények fokozására használt pszichoaktív szerek alkalmazása egyre gyakoribb, különösen a chemsex jelenségéhez kapcsolódva (Fotó: Pexels)

Kiemelték: bár rövid távon intenzív élményt ígérnek, a használat komoly testi és lelki veszélyeket hordozhat, különösen akkor, ha más szerekkel vagy alkohollal kombinálják őket. Túlzott stimuláció, kiszámíthatatlan hatások és a függőség kialakulásának lehetősége – ezek mind mind olyan tényezők, amelyek miatt a szakemberek óvatosságra intenek. Ráadásul a nem megfelelő körülmények közötti használat növeli a baleseteket, a kiszáradás vagy a szív- és érrendszeri problémák kockázatát, a mentális egészségre gyakorolt hatásáról nem is beszélve.

Mi az a chemsex?

A Drogkutató Intézet felhívta a figyelmet chemsex fogalmára. De mire utal ez a kifejezés? Ez olyan pszichoaktív anyagok használatának gyűjtőneve, amelyek célja a szexuális élmények fokozása vagy meghosszabbítása.

A leggyakrabban használt szerek közé tartoznak a metamfetaminok, a mefedron, a ketamin és a gamma-hidroxibutirát (GHB), vagyis közismertebb nevén gina.

De van egy másik gyakorlat is, amely még ezeknél is veszélyesebb: a „slamsex”. Ebbe a gyűjtőfogalomba olyan szexuális élvezetfokozók tartoznak, amelyet injekció segítségével visznek be az érintettek a szervezetükbe.

De miért veszélyesnek a chemsex és a slamsex?

A Drogkutató Intézet szerint az egyik legjelentősebb ok, hogy a chemsex összefüggésbe hozható a kockázatos szexuális magatartás növekedésével, ami fokozza a HIV és más nemi úton terjedő fertőzések terjedésének esélyét. A résztvevők egyszerre több partnerrel létesítenek szexuális kapcsolatot, olykor hosszabb időn keresztül is, ami tovább növeli az átvitel valószínűségét.