Veszélyes trend terjed a hálószobákban

A szexuális élmények fokozására használt pszichoaktív szerek alkalmazása egyre gyakoribb, különösen a chemsex jelenségéhez kapcsolódva. A Drogkutató Intézet szerint a rövid távú élmény súlyos testi, lelki és közegészségügyi kockázatokkal járhat.

Forrás: Drogkutató Intézet2026. 01. 22. 15:56
Egyre jobban terjed a szexuális teljesítményt, élményt vagy vágyat fokozó szerek használata az elmúlt években – hívta fel a figyelmet tanulmányában a Drogkutató Intézet. Mint írták, ennek ellenére sokan nincsenek tisztában ezek valódi hatásmechanizmusával és kockázataival. Ezek a szerek különböző módon befolyásolják az idegrendszert: a vérkeringést serkentik, mások a dopamin- vagy szerotoninszintet módosítják, így idézve elő fokozott izgalmi állapotot. 

A szexuális élmények fokozására használt pszichoaktív szerek alkalmazása egyre gyakoribb, különösen a chemsex jelenségéhez kapcsolódva (Fotó: Pexels)
A szexuális élmények fokozására használt pszichoaktív szerek alkalmazása egyre gyakoribb, különösen a chemsex jelenségéhez kapcsolódva (Fotó: Pexels)

Kiemelték: bár rövid távon intenzív élményt ígérnek, a használat komoly testi és lelki veszélyeket hordozhat, különösen akkor, ha más szerekkel vagy alkohollal kombinálják őket. Túlzott stimuláció, kiszámíthatatlan hatások és a függőség kialakulásának lehetősége – ezek mind mind olyan tényezők, amelyek miatt a szakemberek óvatosságra intenek. Ráadásul a nem megfelelő körülmények közötti használat növeli a baleseteket, a kiszáradás vagy a szív- és érrendszeri problémák kockázatát, a mentális egészségre gyakorolt hatásáról nem is beszélve.

Mi az a chemsex?

A Drogkutató Intézet felhívta a figyelmet chemsex fogalmára. De mire utal ez a kifejezés? Ez olyan pszichoaktív anyagok használatának gyűjtőneve, amelyek célja a szexuális élmények fokozása vagy meghosszabbítása.

A leggyakrabban használt szerek közé tartoznak a metamfetaminok, a mefedron, a ketamin és a gamma-hidroxibutirát (GHB), vagyis közismertebb nevén gina.

De van egy másik gyakorlat is, amely még ezeknél is veszélyesebb: a „slamsex”. Ebbe a gyűjtőfogalomba olyan szexuális élvezetfokozók tartoznak, amelyet injekció segítségével visznek be az érintettek a szervezetükbe.

De miért veszélyesnek a chemsex és a slamsex?

A Drogkutató Intézet szerint az egyik legjelentősebb ok, hogy a chemsex összefüggésbe hozható a kockázatos szexuális magatartás növekedésével, ami fokozza a HIV és más nemi úton terjedő fertőzések terjedésének esélyét. A résztvevők egyszerre több partnerrel létesítenek szexuális kapcsolatot, olykor hosszabb időn keresztül is, ami tovább növeli az átvitel valószínűségét.

A másik ok a mentális egészségre gyakorolt ​​hatásokban keresendő. Gyakran előfordul, hogy a chemsexben részt vevő emberek megbélyegzést, stresszt, sőt, bűntudatot vagy magányérzetet élnek át. Fontos annak feltárása is, hogy milyen okok vezetik az egyént a chemsex gyakorlásához. 

A harmadik ok szerintük pedig a szerhasználat és a függőség kialakulásának veszélyeiben keresendő: az aktív szerek használata akut mérgezéshez és hosszú pszichofüggőségi problémákhoz vezethet, mind a testi, mind a mentális egészségre kihatnak. 

„A használók fizikai és mentális kimerültséget, öngyilkossági gondolatokat, pszichózist, agresszív viselkedést tapasztalhatnak vagy akár túladagolhatják magukat, mivel elveszíthetik az irányítást a használt szerek felett”

– emelték ki.

Sokan félnek segítséget kérni

A tanulmány szerint ráadásul nem csupán erkölcsi vagy közösségi megítélésről van szó: a fogyasztásnak komoly jogi következményei is lehetnek, ami tovább növeli az érintettek kiszolgáltatottságát. 

A problémát súlyosbítja a tudáshiány is, amely nemcsak a használókat, hanem az ellátórendszer szereplőit is érinti. A fogyasztók gyakran nincsenek tisztában a chemsexhez kapcsolódó szerek és gyakorlatok valós kockázataival, miközben az egészségügyi dolgozók sem mindig ismerik fel időben a veszélyt: a metamfetamin- vagy GHB-túladagolás súlyosságát sok esetben alábecsülik. Ez a kettős felkészületlenség tovább növeli a súlyos egészségügyi következmények esélyét.

„Összességében a chemsex olyan bonyolult kihívást jelent, amely túlmutat az egyénen – közegészségügyi, emberi jogi és társadalmi kérdés is egyben. A kockázatok kezelése nem csupán egészségügyi és jogi igény. Az oktatás, az ártalomcsökkentés és az empátia kulcsfontosságúak ahhoz, hogy hatékony és fenntartható megoldások szülessenek” – összegzett az intézet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


