A 2026-os költségvetéshez készült kiegészítő javaslat szerint a következő évben további források állnak rendelkezésre. A tartomány tájékoztatása szerint a támogatások összege, amelyet civil fenntartóknak és LMBTQ-szervezeteknek nyújtanak, 417 ezer euróval emelkedik.
Rekordösszegű támogatást kap az LMBTQ Németországban
Észak-Rajna–Vesztfáliában a kormánytöbbségben lévő CDU/CSU és a Zöldek jelentősen bővítették a queerpolitikai területre szánt kiadásaikat.
Több szakmai intézmény – köztük a „Queere Netzwerk” – nevű szakszolgálat, valamint pszichoszociális tanácsadóhelyek – továbbra is korlátozások nélkül folytathatják munkájukat. A fiatalokkal végzett munka továbbra is kiemelt terület marad: célcsoport-specifikus tanácsadási szolgáltatásokra és nyilvános találkozóhelyekre is biztosítanak forrásokat
Több pénz, több queer felvonulás
A Christopher Street Day rendezvények támogatása továbbra is eseményenként háromezer euró marad. A megemelt keret azonban lehetővé teszi, hogy 2026-ban a korábbinál több ilyen felvonulást finanszírozzanak.
A koalíciós szerződésnek megfelelően a szivárványcsaládokkal foglalkozó tartományi szakszolgálat is több pénzből gazdálkodhat: munkájára 160 ezer eurót különítenek el. A tartományi kormány ezt „egyértelmű elismerő jelzésnek” nevezte.
Az elmúlt évben különösen a HIV-megelőzés területén történt forráskivonás váltott ki vitákat. Ezeket a megszorításokat most visszavonják. A tartományban működő AIDS-segélyek így ismét bővíteni tudják egészségügyi, felvilágosító és nyilvánossághoz kapcsolódó programjaikat.
Borítókép: LMBTQ-zászló (Fotó: AFP)
