Rekordösszegű támogatást kap az LMBTQ Németországban

Több szakmai intézmény – köztük a „Queere Netzwerk” – nevű szakszolgálat, valamint pszichoszociális tanácsadóhelyek – továbbra is korlátozások nélkül folytathatják munkájukat. A fiatalokkal végzett munka továbbra is kiemelt terület marad: célcsoport-specifikus tanácsadási szolgáltatásokra és nyilvános találkozóhelyekre is biztosítanak forrásokat