Rendkívüli

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

NémetországtámogatásLMBTQ-közösségek

Rekordösszegű támogatást kap az LMBTQ Németországban

Észak-Rajna–Vesztfáliában a kormánytöbbségben lévő CDU/CSU és a Zöldek jelentősen bővítették a queerpolitikai területre szánt kiadásaikat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 14. 13:24
LMBTQ zászló Fotó: Szentgallay Bálint Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 2026-os költségvetéshez készült kiegészítő javaslat szerint a következő évben további források állnak rendelkezésre. A tartomány tájékoztatása szerint a támogatások összege, amelyet civil fenntartóknak és LMBTQ-szervezeteknek nyújtanak, 417 ezer euróval emelkedik.

Rekordösszegű támogatást kap az LMBTQ Németországban (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Rekordösszegű támogatást kap az LMBTQ Németországban (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Több szakmai intézmény – köztük a „Queere Netzwerk” – nevű szakszolgálat, valamint pszichoszociális tanácsadóhelyek – továbbra is korlátozások nélkül folytathatják munkájukat. A fiatalokkal végzett munka továbbra is kiemelt terület marad: célcsoport-specifikus tanácsadási szolgáltatásokra és nyilvános találkozóhelyekre is biztosítanak forrásokat

 – Junge Freiheit.

Több pénz, több queer felvonulás 

A Christopher Street Day rendezvények támogatása továbbra is eseményenként háromezer euró marad. A megemelt keret azonban lehetővé teszi, hogy 2026-ban a korábbinál több ilyen felvonulást finanszírozzanak. 

A koalíciós szerződésnek megfelelően a szivárványcsaládokkal foglalkozó tartományi szakszolgálat is több pénzből gazdálkodhat: munkájára 160 ezer eurót különítenek el. A tartományi kormány ezt „egyértelmű elismerő jelzésnek” nevezte.

Az elmúlt évben különösen a HIV-megelőzés területén történt forráskivonás váltott ki vitákat. Ezeket a megszorításokat most visszavonják. A tartományban működő AIDS-segélyek így ismét bővíteni tudják egészségügyi, felvilágosító és nyilvánossághoz kapcsolódó programjaikat.

Borítókép: LMBTQ-zászló (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekAngelina Jolie

Angelina Jolie Ukrajnában jóemberkedik

Horváth József avatarja

A PR-akciók fölött már eljárt az idő, pont az ellenkezőjét érik el a szimpátiakeltésnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu