Abszurd eset Bécsben: nemváltással női börtönbe kerül és korábban mehet nyugdíjba egy bűnöző

Veszélyes precedens

Az ügy jogászok szerint veszélyes precedenst teremthet, mivel egyre több esetben hiányoznak a világos kritériumok arra, mikor tekinthető valaki ténylegesen nőnek vagy férfinak a jog szemében. A börtönrendszer, a sportvilág és most már a nyugdíjrendszer is nehezen tud alkalmazkodni a genderideológia által kikényszerített új helyzetekhez.

A nyugdíjbiztosító bejelentette: újra megvizsgálja az ügyet, és jogi felülvizsgálatot indít, mivel a döntés akár további igénylők számára is példává válhat.

Waltraud mindeközben derűsen reagál a botrányra. Saját elmondása szerint 24 éve házas, két gyermeke van, és feleségével ma is együtt él.

„Leszbikus transznő vagyok, a feleségem pedig már sok mindent megszokott tőlem” – fogalmazott.