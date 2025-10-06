A nemváltó Walter P., egykori bécsi „vöröslámpás” üzletember, évekkel ezelőtt csalás miatt került bíróság elé. Amikor kiderült, hogy szabadságvesztés vár rá, szokatlan megoldást talált ki: úgy gondolta, ha már börtönbe kell mennie, legalább a női intézetben töltse le a büntetését, írta a Junge Freiheit.
Abszurd eset Bécsben: nemváltással női börtönbe kerül és korábban mehet nyugdíjba egy bűnöző
Meghökkentő ügy borzolja az osztrák közvéleményt. Egy hatvanéves bécsi férfi, aki korábban a főváros éjszakai életének ismert alakja volt, nem sokkal börtönbüntetése megkezdése előtt úgy döntött: nemet vált, és így női börtönbe kerül. A döntésnek nemcsak büntetés-végrehajtási, hanem anyagi következményei is lettek – a nemváltó „hölgy” ugyanis korábban mehet nyugdíjba.
„Azt mondtam magamnak: akkor inkább női börtönbe megyek” – idézi a Kronen Zeitung a most már Waltraudként emlegetett elítéltet.
A nemváltoztatás hivatalos papírjait Németországban intézte el, egy héten belül meg is kapta az új személyazonosságát. A „nő” saját bevallása szerint leginkább „a közös zuhanyzásra és sétákra” vár a női rabtársaival.
A nemváltó férfi a rendszer kiskapuját használta ki
A történet nemcsak a börtönügyi szabályokról vet fel kérdéseket, hanem a társadalombiztosításról is. Miután Waltraud immár jogilag nő, az osztrák nyugdíjbiztosító értesítette: új státusával négy évvel korábban mehet nyugdíjba, 61 évesen.
„Erre nem is számítottam, ez nem volt célom” – nyilatkozta. Hozzátette: „Csak egy kicsit bosszantani akartam az igazságszolgáltatást.”
Veszélyes precedens
Az ügy jogászok szerint veszélyes precedenst teremthet, mivel egyre több esetben hiányoznak a világos kritériumok arra, mikor tekinthető valaki ténylegesen nőnek vagy férfinak a jog szemében. A börtönrendszer, a sportvilág és most már a nyugdíjrendszer is nehezen tud alkalmazkodni a genderideológia által kikényszerített új helyzetekhez.
A nyugdíjbiztosító bejelentette: újra megvizsgálja az ügyet, és jogi felülvizsgálatot indít, mivel a döntés akár további igénylők számára is példává válhat.
Waltraud mindeközben derűsen reagál a botrányra. Saját elmondása szerint 24 éve házas, két gyermeke van, és feleségével ma is együtt él.
„Leszbikus transznő vagyok, a feleségem pedig már sok mindent megszokott tőlem” – fogalmazott.
Borítókép: A bécsi josefstadti börtön bejárata (Fotó: APA/AFP/Georg Hochmuth)
