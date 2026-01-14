Csak a nemzetállamok küzdenek az illegális migráció ellen

– Nemzetállami szinten az Európai Unió (EU) szinte valamennyi tagállama tesz valamilyen intézkedést az illegális migráció visszaszorítása érdekében, ám ezek egyelőre nem jelennek meg az unió szintjén – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda délután az M1 aktuális csatornán. Bakondi György úgy fogalmazott: a nemzetállami erőfeszítések oka, hogy tarthatatlan állapot alakult ki az európai nagyvárosokban, megnövekedett a terrorveszély, no-go zónák jöttek létre, romlott a közbiztonság, emelkedett a nők elleni erőszakos cselekmények száma.

Hozzátette, a lakosság nyomására sok országban lépéseket kezdtek tenni: őrzik a határt, kerítést építenek, próbálják gyorsítani a kitoloncolásokat, korlátozzák a bevándorlók szociális juttatásait, igyekeznek akadályozni a családegyesítéseket.

Olyan lépéseket próbálnak tenni, amelyeket már 2015-ben meg kellett volna lépni

– hangoztatta a főtanácsadó. Kiemelte:

a közbiztonság Magyarországon sokkal jobb, mint Nyugat-Európában.

Úgy folytatta: mára Európa-szerte általánossá vált a műszaki akadályrendszer, sok ország belátta, hogy a tömeges migráció ellen erre szükség van. – Ha a gyakorlat még inkább elterjed, akkor előbb-utóbb az Európai Tanácsban, az állam- és kormányfők tanácsában is napirendre kerülhet – tette hozzá.

Bakondi György azt mondta: a tagállami erőfeszítésekkel ellentétben az EU új migrációs paktuma nem megoldaná problémákat, hanem inkább kiterjesztené a negatív folyamatokat azokra az országokra is, ahol jelenleg nem tartózkodnak illegális bevándorlók.

– Biztos, hogy az illegális bevándorlás problémája nem a megoldás felé halad, hanem a feszültség fokozódásához, a közbiztonság további romlásához vezet – fogalmazott, hozzátéve: az illegális migráció kezelésére szolgáló uniós paktum egy téves irány. Kijelentette: ezt a paktumot nem fogadhatja el és nem hajthatja végre egy olyan ország, amely a nemzeti érdekeket tartja szem előtt.

Az Európába irányuló illegális bevándorlás fő útvonalairól a főtanácsadó azt mondta: a Törökországból indulók száma csökkent, mert a török kormány komoly műszaki akadályrendszert, katonai, rendvédelmi erőfeszítéseket tett a feltartóztatás érdekében. – Nagyon aktívvá vált viszont a Líbiából Krétára irányuló bevándorlás – folytatta, megjegyezve: Krétán nincs elhelyezési lehetőség, ezért a bevándorlókat átszállítják Görögország szárazföldi részébe, ahonnan pillanatok alatt megjelennek a balkáni útvonalon.