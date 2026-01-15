Szentkirályi AlexandraBrüsszelCseh Katalin

Cseh Katalin újra előkerült, Magyarország kiiktatására kéri Brüsszelt

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője bemutatott egy nyilatkozatrészletet, amelyben Cseh Katalin, a Humanisták politikusa azt fejtegeti, hogy meg kell változtatni az Európai Unió keretszabályait.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 8:16
– Cseh Katalin szerint úgy kell átírni az EU szabályait, hogy Magyarországot megkerülve dönthessen Brüsszel Ukrajna uniós tagságáról és háborús kérdésekben – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Cseh Katalin Fotó: Facebook

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott: pontosan ezért nem szabad Brüsszel embereire bízni az országot.

Csak a Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.


Borítókép: Cseh Katalin (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
