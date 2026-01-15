Cseh Katalin újra előkerült, Magyarország kiiktatására kéri Brüsszelt

– Cseh Katalin szerint úgy kell átírni az EU szabályait, hogy Magyarországot megkerülve dönthessen Brüsszel Ukrajna uniós tagságáról és háborús kérdésekben – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Cseh Katalin Fotó: Facebook

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője rámutatott: pontosan ezért nem szabad Brüsszel embereire bízni az országot.

Csak a Fidesz a biztos választás!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.