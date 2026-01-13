A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Ha április 12-re tűzi ki az államfő az országgyűlési választást, akkor azt ma be is jelenti Sulyok Tamás – közölte elsőként Gulyás Gergely, aki jelezte, ha későbbi időpontot jelöl ki, azt a jövő héten jelentheti be. Szerinte a köztársasági elnöknek kevés olyan hatásköre van, amiben egyedül dönt, és

a korábbi államfők is következetesen a lehető legkorábbi időpontra tűzték ki a választást.

Változó felmérések

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, visszfogottabban viszonyul a Fidesz a közvéleménykutatásokhoz, de látható, hogy a baloldali felmérések szerint is csökken a Tisza előnye, amiért Magyar Péter le is szídja őket. – indennek nagy jelentősége nincs, hiszen Amerikában is volt, amikor 80 százalék gondolta, hogy Hillary Clinton nyer, majd Trump nyert.

– A legutóbbi választás előtt három nappal is 2-3 százalékos ellenzéki győzelmet jeleztek, majd fölényesen nyert a Fidesz

– idézte fel. Hozzátette, bárki, aki elhiszi, hogy megnyert már el választást, az el is veszíti azt. Mint mondta, arról kell meggyőzni az embereket, hogy óriási tétje van a választásnak, és mindenkinek el kell menni szavazni.

Ez a választás tétje

– A legfontosabb, hogy rendkívül veszélyes helyzetben van Európa, és sokan bejelentették, hogy háborúba mennek, ebből nekünk ki kell maradni. a békére egyetlen garancia van, a nemzeti kormány. Ezen túl

amit vállaltunk 2022-ben, azt sikerült betartani, legyen szó a családtámogatási rendszerről, a nyugdíjellátásról. ez a kormány kiszámítható teljesítményt tud nyújtani, mégha nem is tökéletes

– hangsúlyozta.

Gulyás Gergely beszélt arról, hogy a védjeggyel az ember a saját termékét védi le, nem ellopja másét, de ebből is látszik, hogy milyen jó a fidesz szlogenje.

– Látható, hogy Magyar Péter kiadta a sajátjainak, hogy szálljanak be ebbe a háborúba, erre jött a válasz, hogy

érdemes olyat levédeni, ami a sajátjuk, mint a "Brüsszel szolgája"

– tette hozzá.

A 444.hu által kitett választási térkép kapcsán jelezte, Magyar Péter le is szúrta őket, és Brüsszel is feltehetően megharagudott, mert a 444 gyorsan írt egy barátságosabb cikket. Jelezte 18-ban és 22-ben folyamatosan arról volt szó, kinek milyen bombája van, így volt ezzel Simicska Lajos is, de ezek a végén jobbára visszafelé sülnek el.