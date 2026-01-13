Rendkívüli

A békére és háborúból való kimaradásra az egyetlen garancia a Fidesz-kormány Orbán Viktor vezetésével + videó

Miközben a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából is az derült ki, hogy egyre valószínűbb a Fidesz–KDNP győzelme, már Puzsér Róbert is nevetségesnek tartja a baloldali kutatások eredményeit. Többek közt erről is szó esik az Igazság órája keddi adásában, ahol Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel beszélget. Az adásban Gulyás Gergely beszámol a Fidesz szombati kongresszusáról és a jelöltekről, valamint arról, hogy még a baloldali, tiszás szakértők szerint is elég erős a Fidesz választási szlogenje.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 7:20
Fotó: Ladóczki Balázs
Ha április 12-re tűzi ki az államfő az országgyűlési választást, akkor azt ma be is jelenti Sulyok Tamás – közölte elsőként Gulyás Gergely, aki jelezte, ha későbbi időpontot jelöl ki, azt a jövő héten jelentheti be. Szerinte a köztársasági elnöknek kevés olyan hatásköre van, amiben egyedül dönt, és 

a korábbi államfők is következetesen a lehető legkorábbi időpontra tűzték ki a választást. 

 

Változó felmérések

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, visszfogottabban viszonyul a Fidesz a közvéleménykutatásokhoz, de látható, hogy a baloldali felmérések szerint is csökken a Tisza előnye, amiért Magyar Péter le is szídja őket. – indennek nagy jelentősége nincs, hiszen Amerikában is volt, amikor 80 százalék gondolta, hogy Hillary Clinton nyer, majd Trump nyert. 

 – A legutóbbi választás előtt három nappal is 2-3 százalékos ellenzéki győzelmet jeleztek, majd fölényesen nyert a Fidesz 

– idézte fel. Hozzátette, bárki, aki elhiszi, hogy megnyert már el választást, az el is veszíti azt. Mint mondta, arról kell meggyőzni az embereket, hogy óriási tétje van a választásnak, és mindenkinek el kell menni szavazni.

Ez a választás tétje

– A legfontosabb, hogy rendkívül veszélyes helyzetben van Európa, és sokan bejelentették, hogy háborúba mennek, ebből nekünk ki kell maradni. a békére egyetlen garancia van, a nemzeti kormány. Ezen túl 

amit vállaltunk 2022-ben, azt sikerült betartani, legyen szó a családtámogatási rendszerről, a nyugdíjellátásról. ez a kormány kiszámítható teljesítményt tud nyújtani, mégha nem is tökéletes 

– hangsúlyozta. 

Gulyás Gergely beszélt arról, hogy a védjeggyel az ember a saját termékét védi le, nem ellopja másét, de ebből is látszik, hogy milyen jó a fidesz szlogenje.

– Látható, hogy Magyar Péter kiadta a sajátjainak, hogy szálljanak be ebbe a háborúba, erre jött a válasz, hogy 

érdemes olyat levédeni, ami a sajátjuk, mint a "Brüsszel szolgája" 

– tette hozzá. 

A 444.hu által kitett választási térkép kapcsán jelezte, Magyar Péter le is szúrta őket, és Brüsszel is feltehetően megharagudott, mert a 444 gyorsan írt egy barátságosabb cikket. Jelezte 18-ban és 22-ben folyamatosan arról volt szó, kinek milyen bombája van, így volt ezzel Simicska Lajos is, de ezek a végén jobbára visszafelé sülnek el. 

Háború és kényszersorozások 

Mint mondta, Ukrajnában, akiket besoroznak, mind civilek. Kárpátalján is, aki kimegy az utcára, elfogják erővel, és a csatatér első vonalában találja magát. – A két oldalon több mint egymillióan haltak meg – hangsúlyozta.

Kitért arra, a békecsúcs esélye 50 százalékos, de reális. A 20 pontos béketervben azonban már benne van Ukrajna 2027-es uniós csatlakozása, miként az is, hogy nemzetközi haderő menjen Ukrajnába. Mint mondta, számtalan uniós vezető vízionál háborút, ilyen a NATO főtitkára, aki egy nemzetközi védelmi szövetség vezetője. – Ezért mondjuk, hogy a háborús terv valóság, amiből Magyarország ki akar maradni. 

Cikkünk frissül!


