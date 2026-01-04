Elárulta a fővárosi képviselő, így kell kezelni Magyar Péter hőzöngő híveit

„Ezt üzenem mindenkinek, aki megpróbálja megfélemlíteni a közösségem tagjait: kevés lesz!” – jelentette ki közösségi oldalán Radics Béla. A Fidesz fővárosi képviselője szerint most épp az a divat, hogy a nemzeti oldalon álló embereket a Tisza Párt szimpatizánsai nemcsak kommentekben gyalázzák, hanem börtönnel, sőt már akasztófával is fenyegetik.

Radics Béla leszögezte, mindez nem fogja meghátrálásra kényszeríteni a jobboldalt. Úgy véli, a kormánypártok ellen irányuló támadások és fenyegetések már nem hatnak, sőt inkább megerősítik a Fidesz–KDNP híveit.

„De az, hogy fiatal vagy idős nőket és férfiakat, egyszerű magyar embereket, akik csak kiállnak a hazájuk mellett, halállal, akasztófával fenyegetnek nyíltan… Na, ez több a soknál. Kinek képzelik ezek a magukat? Magyar Péter nagyon mélyre süllyesztette a híveit!”

– hangsúlyozta.

Kijelentette, elfogadhatatlannak tartja az egyszerű magyar emberek nyílt fenyegetését, ezt nem hajlandó eltűrni, és garantálta, hogy a közösségét soha nem hagyja magára. Hangsúlyozta: nem hátrálnak meg, továbbra is kiállnak a béke és a nemzet mellett, és szerinte az ellenfeleik próbálkozásai végül kudarcot vallanak.

„Az ilyen aljas, gyáva fenyegető senkiket kellő nyugodtsággal és türelemmel kell viselni. Áprilisban majd koppannak egyet megint, azután pedig, ahogy eddig mindig: eltűnnek egy időre”

– emelte ki a képviselő.