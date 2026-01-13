Budapesten fogtak el a szökevény dílert + videó

Elfogtak egy huszonnyolc éves külföldi dílert a fővárosban – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).

Fotó: Shutterstock

A jordániai születésű norvég állampolgárt kábítószer-kereskedelemért kiszabott nyolcévi szabadságvesztés letöltése miatt keresték a hazájában. A férfit 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben ítélték börtönbüntetésre, azonban

az ítélet kihirdetését követően külföldre szökött.

A norvég hatóságok nemzetközi körözést is kiadtak ellene, december végén derült ki, hogy Magyarországon tartózkodhat.

Az oslói rendőrség, valamint a KR NNI célkörözési osztálya közreműködésével az elítéltet január 7-én Budapesten fogták el.

Jelenleg Magyarországon őrzik, és Norvégiában a kiadatására várnak,

hogy megkezdje a kiszabott büntetésének letöltését.