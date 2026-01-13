rendőrségNorvégiadíler

Budapesten fogtak el a szökevény dílert + videó

A jordániai születésű férfit még 2024-ben ítélték nyolc év szabadságvesztésre kábítószer-kereskedelem miatt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 13. 19:23
Elfogtak egy huszonnyolc éves külföldi dílert a fővárosban – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).

Man, police and handcuffs on criminal for arrest, crime or justice in theft, robbery or violence in city. Closeup of male person, officer or security guard cuffing hands of suspect, thief or gangster
Fotó: Shutterstock

A jordániai születésű norvég állampolgárt kábítószer-kereskedelemért kiszabott nyolcévi szabadságvesztés letöltése miatt keresték a hazájában. A férfit 2024-ben egy kábítószerrel kapcsolatos ügyben ítélték börtönbüntetésre, azonban

az ítélet kihirdetését követően külföldre szökött.

A norvég hatóságok nemzetközi körözést is kiadtak ellene, december végén derült ki, hogy Magyarországon tartózkodhat.

Az oslói rendőrség, valamint a KR NNI célkörözési osztálya közreműködésével az elítéltet január 7-én Budapesten fogták el.

Jelenleg Magyarországon őrzik, és Norvégiában a kiadatására várnak,

hogy megkezdje a kiszabott büntetésének letöltését.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Lapis Renáta)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

