Eltűntek a turul ujjai a Kő-hegyen

Két ujj teljesen hiányzik a tatabányai Kő-hegyen álló ikonikus turulszoborról – írja a Kemma.

A hiányt a Vérteserdő Zrt. munkatársai vették észre, amikor a szobor felújítását előkészítendő állapotfelmérést tartottak a helyszínen.

A társaság a közösségi oldalán számolt be az esetről.

A Vérteserdő Zrt.-nél bíznak benne, hogy a turul részei valahol épségben megvannak, és visszakerülhetnek eredeti helyükre.

Azt kérték, hogy aki tud az ujjak hollétéről, jelezze nekik.

A nyomravezetőnek családi vacsorát is felajánlottak.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja.

Borítókép: A tatabányai Turul-emlékmű (Fotó: Elter Tamás)