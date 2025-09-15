Az erő és egység jelképe – a turulmadár, a magyarság szent madara

Emese álmában találkozott a legendák madarával

A turulmadár eredetileg az Árpád-nemzetség totemmadara volt. Ez azt jelenti, hogy a turul volt a magyarok szimbolikus védelmezője már a kezdetekben is; a legendás ragadozómadár az erőt, a sikert és a bőséget jelentette. Anonymus a 12. században írta le kórnikájában a magyarok ősasszonya, Emese híres álmát.

Emese és a turul Fotó: László Gyula / Wikimedia Commons

Eszerint: „…álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva, teherbe ejtette őt” -idézi a Katolikus Lexikon. Az ősmagyar legenda szerint Emese méhéből forrás fakadt és dicső uralkodók nemzedékei származtak tőle és férjétől, Ügyektől. A történetnek van egy olyan változata is, hogy amikor a turulmadár megtermékenyítette a magyarok ősasszonyát, két fia született: az egyik Hunor, a hunok, a másik pedig Magor, a magyarok ősapja volt – így boronálva össze a hun és a magyar rokonságot.

Álmos vezér egy modern rekonstrukción Fotó: Wikimedia Commons

A legenda másik változatában Emese Álmos fejedelemtől volt várandós. Azért is nevezték el őt Álmosnak, mert édesanyja ezt a jóslóálmot látta, amikor őt várta.

Emese álmának leírása Anonymusnál „Isteni csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben levő anyjának álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok származnak, ámde nem a saját földjükön sokasodnak el. Mivel tehát az alvás közben feltűnő képet magyar nyelven álomnak mondják, azért hívták őt szintén Álmosnak.”

Kézai Simon krónikájában azt olvashatjuk, hogy a fején koronát viselő turulmadár volt már Attila hun fejedelem címerállata is, később pedig a magyar fejedelmek hadijelvénye. Éppen ezért Kézai Simon az Árpád-házat Turul-nemzetségként is emlegeti.

Árpád fejedelem és a honfoglaló magyarok a Vereckei-szorosnál Fotó: Wikimedia Commons/Feszty Árpád

Részlet Kézai Simon krónikájából „Ethele király czimerén is, mellyet tulajdon pajzsán szokott volt hordani, koronás fejü madár vala ábrázolva, mellyet magyarúl turulnak hívnak. Mert ezt a czimert hordták volt magokkal a húnok mindig a hadban.”

Az állatok tisztelete az ősmagyar hitvilág fontos része volt.

Egyes állatoknak tabu volt kiejteni a nevét, így például a szarvasnak vagy a farkasnak. Hittek abban, hogy a bőség és a szerencse akkor marad a magyarokkal, ha tisztelik a totemállataikat és őseiket. A turulmadár tehát a más népektől független önálló magyar államiság jelképe lett egyben.