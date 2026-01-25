Egy kilencemeletes panelból zuhant ki valaki Szombathelyen

Egy haláleset miatt vonultak a mentők és a rendőrök Szombathelyen a Hunyadi utca egyik kilencemeletes társasházához vasárnap a déli órákban – írja a Vaol.
A lap egyelőre meg nem erősített információi szerint
egy férfi zuhant ki az épület felsőbb szintjéről, és olyan súlyosan megsérült, hogy a kiérkező mentők nem tudták megmenteni az életét.
A rendőrök vizsgálják az eset pontos körülményeit.
Borítókép: A rendőrség bűnügyi helyszínelői nyomokat rögzítettek egy sátor alatt az épület melletti parkolóban (Fotó: Vaol/Horváth Istvánné)
