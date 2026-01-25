Egy kilencemeletes panelból zuhant ki valaki Szombathelyen

Egy haláleset miatt vonultak a mentők és a rendőrök Szombathelyen a Hunyadi utca egyik kilencemeletes társasházához vasárnap a déli órákban – írja a Vaol.

Orvos is érkezett a haláleset helyszínére (Fotó: Vaol/Horváth Istvánné)

A lap egyelőre meg nem erősített információi szerint

egy férfi zuhant ki az épület felsőbb szintjéről, és olyan súlyosan megsérült, hogy a kiérkező mentők nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrök vizsgálják az eset pontos körülményeit.

Az esetről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Vaol cikkéből.

Borítókép: A rendőrség bűnügyi helyszínelői nyomokat rögzítettek egy sátor alatt az épület melletti parkolóban (Fotó: Vaol/Horváth Istvánné)