Halálos ütközés a 4-es főúton: egy nő a helyszínen meghalt

Halálos közlekedési baleset történt szerdán délelőtt a 4-es főúton, Nyírtass közelében, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött össze.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 07. 12:49
Halálos közlekedési baleset történt a 4-es főúton Nyírtass közelében szerdán délelőtt – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Illusztráció. Forrás: Facebook

A tájékoztatás szerint egy személyautó és egy kamion ütközött össze

egy 47 éves nő a helyszínen életét vesztette. 

A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit.

A helyszínre több mentőegységet is riasztottunk, köztük egy mentőhelikoptert is. Egy nő a baleset következtében sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette

 – reagált a Szon.hu érdeklődésére Greutter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A baleset helyszínén készült videót itt nézheti meg.  

 

Borítókép: Halálos baleset Nyírtass közelében, teljes az útzár (Fotó: Bozsó Katalin)

