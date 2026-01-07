Halálos ütközés a 4-es főúton: egy nő a helyszínen meghalt

Halálos közlekedési baleset történt a 4-es főúton Nyírtass közelében szerdán délelőtt – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A tájékoztatás szerint egy személyautó és egy kamion ütközött össze,
egy 47 éves nő a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit.
A helyszínre több mentőegységet is riasztottunk, köztük egy mentőhelikoptert is. Egy nő a baleset következtében sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen életét vesztette
– reagált a Szon.hu érdeklődésére Greutter Valentina Hanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
