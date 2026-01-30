Húszezres lúdtelepet kell felszámolni madárinfluenza miatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében

A madárinfluenzát a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaföldváron, egy 17 660 egyedet számláló májhasznú lúd állományban erősítette meg a Nébih laboratóriuma. A betegség jelenlétére a kissé megemelkedett elhullás és idegrendszeri tünetek hívták fel a figyelmet. A haladéktalanul levett mintákból a vírus H5N1 altípusa volt kimutatható.

Telep felszámolása madárinfluenza megjelenése miatt Létavértesen. Fotó: MTI/Czegládi Zolán

A telep körül három kilométer sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a hatóság. A hivatal közölte, az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal arra figyelmeztet, hogy a betegség jelentkezésének és továbbterjedésének megelőzése a teljes baromfiágazat szempontjából kulcsfontosságú, az állattartó telepeken nélkülözhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása.

Továbbá fontos a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és az állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása.

A madárinfluenzával kapcsolatos folyamatosan frissülő információk, beleértve a korlátozás alá eső települések naprakész listája, elérhetők a Nébih tematikus aloldalán – tették hozzá.