Így kerülhető el, hogy a buliban kábítószer kerüljön az italba

Elég egy pillanatnyi figyelmetlenség, és bárkinek tudatmódosító szer kerülhet az italába a szórakozóhelyen. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság több olyan tanácsot fogalmazott meg, amelyeket minden bulizni induló fiatalnak érdemes megfogadnia.

2026. 01. 23. 7:05
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a veol.hu-nak elmondta, azt tanácsolja, hogy szórakozóhelyen soha ne hagyjuk őrizetlenül az italunkat, és ne fogadjunk el ismeretlen eredetű italt. Ha társaságban érkezünk, figyeljünk egymás italára, különösen akkor, ha valaki elmegy a mosdóba vagy éppen máshol tartózkodik.

Closeup shot of a man dropping a pill into a woman's cocktail in a nightclub
Soha ne hagyjuk őrizetlenül a poharunkat (Forrás: GettyImages)

A rendőrség azt is tanácsolja, hogy ha észrevesszük, hogy valaki rosszul lesz, elájul, vagy a megszokottól eltérő tüneteket mutat az ital elfogyasztása után, azonnal vigyük ki a tömegből a friss levegőre, és hívjunk hozzá mentőt vagy gondoskodjunk orvosi ellátásról. Ugyanakkor fontos odafigyelni arra, hogy a rosszul lett személyt ne érje hirtelen túl nagy hőmérséklet-különbség. 

Ha saját magunkon tapasztaljuk, hogy az egészségi állapotunk a megszokottól eltérően, a komfortzónánkon kívül változik, azonnal kérjünk segítséget, és ne maradjunk egyedül. 

A szórakozás is csak felelős magatartás mellett lehet biztonságos – hívta fel a figyelmet a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A társaságból kijelölt sofőr felelősségéről ide kattintva olvashat bővebben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Getty Images)


