Kábítószer vagy bántalmazás? – Minden körülményt vizsgál a rendőrség Egressy Mátyás eltűnése ügyében

Nem indított büntetőeljárást a rendőrség, ugyanakkor „a Budapesti Rendőr-főkapitányság a körözési eljárásban az eset összes körülményét vizsgálja“ - ezt a választ írta arra a kérdésünkre a rendőrség, hogy Egressy Mátyás eltűnésével összefüggésben indult-e esetleg külön nyomozás kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, vagy testi sértés, esetleg lopás gyanújával.

Egressy Mátyás eltűnése után ugyanis olyan hírek is napvilágra kerültek, hogy a fiú drog hatása alatt volt, vagy esetleg útközben bántalmazhatták, vagy a telefonját ellophatták.

Rejtélyes eltűnés

Egressy Mátyás január 17-én hajnalban tűnt el. Akkor indult el az Ötkertből, de nem ért haza. A hír gyorsan terjedt, Facebook-csoportok alakultak, sorra osztották a fiú fényképét,

több szervezet és civilek is a fiú keresésére indultak, és nagyon sok jelzés érkezett arról, hogy látták vagy vélték látni a zavartan viselkedő fiatalt.

Szóba került az is, hogy a fiú italába esetleg drogot kevertek.

Megszólalt édesapja is

A Blikknek az édesapa, Egressy Attila vasárnap délelőtt arról beszélt, hogy barátai elmondása szerint a fia ugyan többet ivott a kelleténél, de nem volt szokatlanul ittas állapotban. Az esettel kapcsolatban a Blikknek Zacher Gábor is megszólalt.

A toxikológus szakértő szerint Egressy Mátyás zavartsága mögött nem feltétlenül áll kábítószer, számos más tényező – például alkohol, anyagcserezavar vagy hipotermia – is okozhat módosult tudatállapotot.

Az apa arról is beszélt, fia zsebeit kipakolhatták.

Dunában keresik a fiút

Az Index vasárnap este pedig arról írt, hogy a rendőrség birtokába jutott egy felvétel, amit egy dunai hajó kamerája rögzített.

A videón az látható, hogy vasárnap reggel 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába esik egy ember.

A Blikk szerint a híd közepén találtak egy kulcscsomót, amit a fiú édesapja azonosított. A rendőrség jelenleg a Dunában keresi a fiút.