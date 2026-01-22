Rendkívüli

Döntött az EP Von der Leyen sorsáról, a Tisza Brüsszel pártján

Kábítószer vagy bántalmazás? – Minden körülményt vizsgál a rendőrség Egressy Mátyás eltűnése ügyében

Nyomozás nincs, azonban a rendőrség Egressy Mátyás eltűnése kapcsán minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytat - ez derült ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság lapunknak adott válaszából arra a kérdésünkre, hogy az eltűnéssel összefüggésben valamilyen bűncselekmény miatt indítottak-e nyomozást. A napokkal ezelőtt eltűnt fiú ügyében ugyanis rengeteg hír szárnyra kapott, de egyelőre nem tudni, mennyi a valóságalapjuk.

Pámer Dávid
2026. 01. 22. 13:28
Fotó: Ladóczki Balázs
Nem indított büntetőeljárást a rendőrség, ugyanakkor „a Budapesti Rendőr-főkapitányság a körözési eljárásban az eset összes körülményét vizsgálja“ - ezt a választ írta arra a kérdésünkre a rendőrség, hogy Egressy Mátyás eltűnésével összefüggésben indult-e esetleg külön nyomozás kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, vagy testi sértés, esetleg lopás gyanújával. 

Egressy Mátyás eltűnése után ugyanis olyan hírek is napvilágra kerültek, hogy a fiú drog hatása alatt volt, vagy esetleg útközben bántalmazhatták, vagy a telefonját ellophatták. 

Rejtélyes eltűnés

 Egressy Mátyás január 17-én hajnalban tűnt el. Akkor indult el az Ötkertből, de nem ért haza. A hír gyorsan terjedt, Facebook-csoportok alakultak, sorra osztották a fiú fényképét, 

több szervezet és civilek is a fiú keresésére indultak, és nagyon sok jelzés érkezett arról, hogy látták vagy vélték látni a zavartan viselkedő fiatalt.

Szóba került az is, hogy a fiú italába esetleg drogot kevertek.

Megszólalt édesapja is

 A Blikknek az édesapa, Egressy Attila vasárnap délelőtt arról beszélt, hogy barátai elmondása szerint a fia ugyan többet ivott a kelleténél, de nem volt szokatlanul ittas állapotban. Az esettel kapcsolatban a Blikknek Zacher Gábor is megszólalt. 

A toxikológus szakértő szerint Egressy Mátyás zavartsága mögött nem feltétlenül áll kábítószer, számos más tényező – például alkohol, anyagcserezavar vagy hipotermia – is okozhat módosult tudatállapotot.

  Az apa arról is beszélt, fia zsebeit kipakolhatták.

Dunában keresik a fiút

Az Index vasárnap este pedig arról írt, hogy a rendőrség birtokába jutott egy felvétel, amit egy dunai hajó kamerája rögzített. 

A videón az látható, hogy vasárnap reggel 6 óra 37 perckor a Lánchídról a Dunába esik egy ember.

 A Blikk szerint a híd közepén találtak egy kulcscsomót, amit a fiú édesapja azonosított. A rendőrség jelenleg a Dunában keresi a fiút.

